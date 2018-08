Bölöni praat twee dagen voor confrontatie met revelatie Cercle Brugge: "Haroun en Yatabaré zetten hun schouders onder onze ploeg" Stijn Joris

23 augustus 2018

17u28 0 Jupiler Pro League Laszlo Bölöni (65) nam opnieuw een bemoedigende start met Antwerp. Nog beter dan vorig seizoen zelfs. Toen begon de Great Old met 7 op 12, nu vergaarde de Roemeense trainer al acht punten na vier speeldagen. Voor de interlandbreak ontvangt Antwerp zaterdag nog Cercle en volgende week trekt het naar Anderlecht. Bölöni blikt vooruit.

Batubinsika en Buta zijn de laatste twee spelers in de lappenmand. De eerste blijft zorgen baren, de tweede staat er goed voor. "Batubinsika is nog steeds niet volledig hersteld", legt Bölöni uit. "Zijn situatie is extreem delicaat. Zijn herstel vraagt intussen al vier maanden de tijd. Dat is echt heel, heel lang voor een spierscheur. Hij traint, loopt, en speelde met toestemming van de medische staf zelfs al een oefenwedstrijd, maar heeft nog steeds last. Ik weet niet wanneer hij weer fit zal zijn, maar ik verwacht hem pas in november weer echt terug. Buta heeft intussen geen pijn meer en traint weer met de groep, maar wanneer hij weer wedstrijdklaar zal zijn, moet nog met de medische staf bekeken worden."

Omar Govea is de laatste aanwinst van Antwerp. Bölöni heeft er nog niet meteen zicht op wanneer hij op de Mexicaan een beroep kan doen. "Vooralsnog kroop er het meest tijd in het in orde brengen van zijn papieren. Ik weet dat hij technisch voor oplossingen kan zorgen, maar het is nog even wachten tot hij echt bij de groep aansluit. Ik kan niet precies zeggen hoeveel tijd hij nog nodig heeft. Hij is een box to box, een echte acht. Een positief element is dat hij de competitie al kent. Of hij er tegen Cercle al bij is? Dat weet ik niet."

Simen Jukleröd integreerde zich intussen wel al in de basiself van de Great Old. De nieuwe Noorse linksachter miste nog geen minuut in de vier eerste competitieduels. "Je integratie in een nieuw elftal hangt enorm af van hoe je presteert", zegt Bölöni. "Als je je smijt en het goed doet, opent een spelersgroep sneller zijn armen. Dat is bij hem het geval, maar hij kan globaal nog veel vooruitgang boeken." Ook Sambou Yatabaré heeft er een interessant seizoensbegin opzitten. De Malinese middenvelder manifesteert zich veel meer dan vorig seizoen als één van de sterkhouders. "Yatabaré was vorig seizoen ook al belangrijk. Jammer dat hij tegen Club Brugge een tik incasseerde. Hij miste enkele dagen training en ik hoop dat het snel goed gaat. Samen met Faris (Haroun red.) zette hij zijn schouders onder de ploeg."

Cercle Brugge zakt zaterdag naar de Bosuil af en opende net als Antwerp zijn seizoen met een 8 op 12. "Ik ga geen uitgebreide analyse van Cercle maken. Ik praat liever over ons, maar ik verwacht geen open wedstrijd van hun kant. Het lijkt me sterk om ervan uit te gaan dat ze voor de aanval kiezen."