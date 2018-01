Bölöni laat Great Old na rust met tien zwoegen Stijn Joris

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV Jupiler Pro League Een oefenmatch tegen de amateurs van Torrevieja had aanvankelijk niet veel om het lijf, maar Bölöni maakte er toch een wedstrijd van door na rust bewust met tien man verder te gaan. De Roemeen ging vurig coachen en maakte er zo alsnog een pittige oefenpot van. Nieuwkomers Nazaryna en Pitroipa dikten uiteindelijk nog aan tot 4-0.

De tweede oefenwedstrijd van de stage zette Antwerp tegenover het plaatselijke Torrevieja. Die club degradeerde vorig seizoen uit de vierde Spaanse klasse naar 'Grupo IV de Preferente', de vijfde Spaanse afdeling, bij ons dus vergelijkbaar met 1ste provinciale. Geen profs dus en ook niet meteen een echte waardemeter, maar meer een trainingswedstrijdje. Althans, tot Bölöni ingreep, daarover later meer. De revaliderenden Oulare, Arslanagic, Batubinsika en Rodrigues werkten apart. Ook Owusu speelde niet omwille van een lichte knieblessure. Nieuwkomers Nazaryna, Habran en Mendy kwamen aan de aftrap.

De Great Old kampeerde in de eerste helft nagenoeg 45 minuten op de helft van de Spanjaarden. Van Damme kopte al vroeg op de dwarsligger op een hoekschop van Hairemans. Haroun opende uiteindelijk de score op aangeven van Van Damme. Veel balbezit en nog meer veldoverwicht. Als de wedstrijd op televisie te volgen was, zou Debaty amper in beeld geweest zijn. Echt veel kansen creëerden de Reds weliswaar niet, zeker niet in verhouding met het balbezit. Daarvoor ging het leer niet snel genoeg rond. Uiteindelijk was het Borges die er vlak voor rusten 2-0 van maakten op een voorzet van Buta.

Amper tegenstand en dus deed Bölöni daar zelf iets aan. Centrumspits Mendy bleef in de kleedkamer en ging bewust met tien man verder. De Roemeen ging ook fervent coachen langs de zijlijn. In de eerste helft keek hij geruisloos toe vanop een stoel, na rust zat hij tierend achter de veren van zijn spelers. Hij eiste een hoger tempo en meer intensiteit. Zo wees hij nieuwkomer Habran er keer op keer op dat hij bij balverlies meteen achteruit moest om daar zo een reflex van te maken. Een snelle omschakeling, daar was het Bölöni duidelijk om te doen.

Uiteindelijk liep de Great Old met tien nog verder uit. Nieuwkomer Nazaryna werkte een afleggertje van Pitroipa met links af. De Burkinees tekende zelf voor de 4-0.

De opstelling van de Reds voor deze oefenpartij:

89 Debaty

2 Borges

16 Sall

20 Hairemans

30 Buta

37 Van Damme

38 Haroun

60 Yatabaré

Habran

Mendy

Nazaryna#COYR pic.twitter.com/ilnCnv75qJ Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

ANTWERP: Debaty - Buta (79' Achter), Sall (72' Randriambololona), Borges (60' Ghandri), Van Damme (60' Corryn) - Haroun (79' Jaadi), Nazaryna, Yatabaré - Habran (75' Ardaiz), Mendy (speelde niet in 2de helft), Hairemans (60' Pitroipa).

Doelpunten: 8' Haroun 1-0, 44' Borges 2-0, 71' Nazaryna 3-0, 74' Pitroipa 4-0.

