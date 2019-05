Bölöni hoopt nog op ommekeer, maar houdt rekening met vierde plek: “Barragematch zou extreem moeilijk worden” Stijn Joris

17 mei 2019

18u06 0 Belgisch voetbal Antwerp likt zijn wonden. De Great Old gaf in de absolute slotseconden van de voorlaatste wedstrijd zijn derde plek prijs. Alleen als het zondag beter doet op het veld van Club Brugge dan Standard op dat van Genk, dan kan het toch nog rechtstreeks Europa in.

Laszlo Bölöni was een dag na de wedstrijd tegen Gent nog steeds wat gelaten. “Het was moeilijk, vooral mentaal, om dat resultaat te verteren. Dat is normaal gezien de spanning waar we de laatste weken mee te maken kregen. We hebben ons lot niet langer in handen en zijn mede afhankelijk van wat er op een ander veld gebeurt. We hebben dit seizoen wel vaker kunnen verrassen, laat ons dat nog één keertje proberen.”

De Roemeense coach houdt niet meteen rekening met een omgekeerd scenario op de laatste speeldag, maar blijft wel hoopvol. “Ik weet niet goed wat ik zondag van Genk of Club Brugge moet verwachten”, zegt Bölöni. “Ik kan me moeilijk in hun huid verplaatsen. Het zijn profs, dus je zou denken dat ze voor eigen volk wel iets willen laten zien. In Genk willen ze ongetwijfeld een feestje bouwen. Dat is toch net iets makkelijker met een overwinning. We zien wel wat er op het veld gebeurt. Dat kan je niet voorspellen.”

Als Antwerp niet over Standard wipt, wacht de barragewedstrijd tegen de winnaar van play-off 2. “Dat zou extreem moeilijk worden omdat we nu al een lange tijd in een droom leefden en moeten spelen tegen een team dat nog aan het dromen is. Mentaal wordt dat bijzonder moeilijk. Je kan alleen maar tot de conclusie komen dat de play-offs een heel zware beproeving zijn. Die tien zware matchen die mekaar opvolgen, gaan uiteindelijk toch wegen.”