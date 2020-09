Bölöni hoopt dinsdag ander Gent te zien: “We waren iets te naïef” RN

11 september 2020

23u55 1 Jupiler Pro League Laszlo Bölöni leed in Eupen zijn tweede nederlaag in drie matchen. Dinsdag hoopt de coach een ander AA Gent te zien tegen Rapid Wien.

“Ik had de indruk dat we goed aan de match begonnen”, aldus Bölöni. “De balcirculatie was goed, we rcupereerden de bal hoog, ik zag een paar goeie versnellingen van Chakvetadze. Jammer genoeg konden we het verschil niet maken, wat we nodig hadden om vertrouwen te tanken. Daardoor is er twijfel in de ploeg geslopen. Door een paar naïviteiten op onze linkerkant kon Eupen op voorsprong komen. Na de tweede tegengoal kon men verwachten dat de ploeg zou kraken, maar dat is niet gebeurd. Integendeel, we zijn op zoek gegaan naar de aansluiting, met veel heroïek zochten we daarna de gelijkmaker. Helaas slikten we een naïeve rode kaart. Om deze ploeg weer op niveau te krijgen, moeten we misschien eerst door de hel.”

Er wacht Bölöni meteen een zware taak richting Rapid Wien. “De maturiteit van de groep moet ervoor zorgen dat we ons weer oprichten, maar ik zal daar uiteraard ook zelf mijn bijdrage toe proberen te leveren. We moeten ons hoofd weer kunnen oprichten na een nederlaag. Het is zoals het gras dat elke week gemaaid wordt, maar dat telkens weer groeit.”

Bölöni gaf ook uitleg bij de afwezigheid van Yaremchuk. “Roman kende al een moeilijk matcheinde tegen KV Mechelen. Sindsdien reisde hij naar Oekraïne en naar Spanje, had hij zware matchen en moest hij ook nog een aantal coronatests ondergaan. Samen met het bestuur hebben we besloten om hem te sparen voor deze match, maar dinsdag reken ik weer op hem.”

Een journalist van een andere krant verstuurde een tweet waarin hij vertelde dat de spelers deze week geen beelden van Eupen zag. “Wie zoiets vertelt, heeft niet alleen geen respect voor mijn job, maar ook niet voor de zijne”, aldus Bölöni. “Dit is een slag onder de gordel, het slaat bovendien nergens op.”

