Bölöni haalt met mopje uit naar Sa Pinto: "Ken je het verschil tussen God en Sa Pinto? God wil Sa Pinto niet zijn"

Bron: La Tribune 0 Photo News Bölöni en Sa Pinto schudden elkaar zondag de hand. Jupiler Pro League Opmerkelijke passage van Laszlo Bölöni in het Franstalige voetbalprogramma 'La Tribune' op RTBF gisteravond. De huidige coach van Antwerp ventileerde onverbloemd zijn mening over Ricardo Sa Pinto, die hij als coach van Sporting Lissabon nog onder zijn hoede had tussen 2001 en 2003.

Na de draw tegen Antwerp zondag (1-1), vond Sa Pinto dat alleen zijn ploeg de drie punten verdiende omdat zij de enige waren die probeerden voor de zege te gaan. Een mening waarin Bölöni zich niet kon vinden. "Er zijn oordelen en er zijn oordelen", aldus de Roemeen. "Ik heb respect voor wat hij zegt, maar ik ga er niet mee akkoord. Kijk er de statistieken eens even op na: de ploeg die niet voetbalt -zogezegd wij dus- heeft al 23 goals gemaakt. Standard 18." Om dan plots heel cynisch te worden: "Maar ik geef toe dat Standard echt buitengewoon is, ze zijn zéér zéér goed. Terwijl wij slecht zijn."

Waarna Bölöni dieper ingaat op het aparte karakter van Sa Pinto. Een mannetje dat hij ook in zijn tijd als bijzonder speciaal ervoer en die toen al moest leren zijn emoties te kanaliseren. "Ik ben een trainer die er niets tot weinig van kent. Eentje die altijd naar zijn voorzitter luistert. Kijk, ik ga hier hier geen grapjes maken en een beetje stout zijn. Maar mijn voorzitter bij Sporting heeft me eens verteld net nadat we kampioen gespeeld waren: 'We hebben de titel gepakt maar we hebben dit seizoen een geweldig geluk gehad. Dat Sa Pinto al in de eerste match gekwetst uitgevallen is...' Ach, Sa Pinto was geen slechte speler maar het heeft altijd al in zijn karakter gezeten om de conflicten op te zoeken." Om dan met een uitsmijter te eindigen: "Ken je het verschil tussen God en Sa Pinto? God wil Sa Pinto niet zijn."

Het eerste weerzien tussen beiden eind oktober, toen het op de Bosuil 0-0 werd.