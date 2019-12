Bölöni: “Dit is niet het beste moment om tegen Anderlecht te spelen” MVS/JBE

26 december 2019

‘t Was een aandoenlijk tafereel deze week op de Bosuil. Laszlo Bölöni kreeg er het bezoek van zijn dochter Eszter, haar man Gaëtan en hun kindjes Emma en Robin. Het gezin kwam speciaal vanuit het Franse Metz naar Antwerpen om samen met opa Laszlo kerst te vieren. “Robin gaat een echte ster worden”, lachte Bölöni. “Hij gaat ooit véél geld waard zijn.” Heel even ontdooide de Roemeense opa, maar eens de kleinkinderen weg, was het weer over naar de orde van de dag. “Wat ik verwacht van de match tegen Anderlecht? Ik hoop na afloop blij te zijn. Ik was niet verrast van hun zege tegen Genk. Anderlecht is en blijft een grote naam in het Belgische voetbal. Net als elk ander team zijn er soms momenten dat er, om uiteenlopende redenen, een transitieperiode plaatsvindt. Eens ze daar weer uitraken, kunnen ze heel sterk zijn. Dit is niet het beste moment om tegen hen te spelen, nee. Anderlecht blijft een concurrent voor play-off 1. Dat denk ik wel. Over de plaatsen 1 tot en met 5 moeten we nu nog niet praten”, weet Bölöni, die weer kan beschikken over topschutter Dieumerci Mbokani. “Goed dat hij terug is, maar Dieu kan het ook niet alleen. Dat bestaat niet.” Nog opvallend: Bölöni pakt wellicht uit met linksback De Laet centraal op het middenveld. Ook in de heenmatch mocht De Laet al vijf minuten invallen op die positie.