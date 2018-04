Bölöni blikt vooruit naar de tweede Antwerpse derby: "Er zijn veel belangrijke dingen in het leven" Stijn Joris

27 april 2018

19u50 0 Jupiler Pro League Twee weken na de derby op de Bosuil, staat zondag op het Kiel de titel 'ploeg van 't stad' opnieuw op het spel. Laszlo Bölöni en Antwerp wisten de eerste clash naar hun hand te zetten. De Roemeen blikt vooruit naar de rematch.

Verwacht u dat het zondag even makkelijk wordt om Beerschot-Wilrijk te verslaan?

"Helemaal niet. We zullen het maximum moeten doen. Onze eerste helft tegen Lokeren was één van onze beste dit seizoen, maar er zaten ook fouten in. We spelen play-off 2 om meer over onszelf te weten te komen, onze zwaktes te ontdekken en te verbeteren. Wat moeten we doen om dingen te verbeteren? Daar willen we achter komen. Bijvoorbeeld om thuis makkelijker te winnen. Beerschot zit ook in play-off 2 en dat is voor ons een wedstrijd met dezelfde intenties."

Voor de fans staat er wel iets meer op het spel. Snapt u dat?

"Voor ons ook, wat kan ik daar meer over zeggen? Het is ongezien in Antwerpen, twee teams die zoveel interesse in het voetbal opwekken. Dat is uitzonderlijk. Ik feliciteer onze supporters daar voor, maar ook die van Beerschot."

Welk resultaat zou u zondag een gelukkig man maken?

"Ik ben een trainer die in alle competities permanent probeert te winnen. Gelukkig zijn, dat word je niet zomaar door het resultaat van een match. Er zijn veel belangrijke dingen in het leven. Voetbal is er maar één van. Na 50 jaar in het vak te zitten, kan ik zeggen dat er belangrijkere dingen zijn."

Jelle Van Damme had vorige week geen al te hoge pet op van play-off 2. Kan u hem volgen?

"Ik ben er niet mee akkoord. Ik moet toegeven dat ik het systeem niet zo goed ken. Ik maakte het nooit eerder mee. Ik denk dat play-off 1 extreem frustrerend kan zijn voor een ploeg die de reguliere competitie na hard zwoegen en een half mirakel met één punt voorsprong afsluit. Dan krijgen de topclubs de kans om iets recht te zetten, maar dat is nu eenmaal het reglement. We weten ook waarom. We willen iets meer opstrijken aan tv-gelden en meer matchen tussen de grote kanonnen. Als je dan naar play-off 2 kijkt, dat bied je bijna niets. Gelukkig zijn onze fans er nog. Zij zijn uitzonderlijk en zorgen toch nog voor wat sfeer. Je kan uiteindelijk nog een Europees ticket bemachtigen, maar welke opoffering moet je daar dan voor maken? Je moet je groep winnen, de finale van play-off 2 winnen en dan uit bij een topclub nog een stunt proberen neerzetten. Leg dat maar eens aan je spelers uit."

Wat staat er dan eigenlijk nog voor jullie op het spel?

"We willen sterker worden met het oog op volgend seizoen. Jongeren zien opstaan die ons volgend seizoen oplossingen kunnen bieden. Niangadou bijvoorbeeld. Buta, al is hij nu geblesseerd. Nazaryna moest lang wachten op speelkansen. Batubinsika daar hebben we het al niet meer over, maar hij speelde voor dit seizoen geen enkele profwedstrijd. Er komt ook nog een moment waarop we Teunckens zullen testen."

Faris Haroun lijkt daar een slachtoffer van. Hij komt niet meer echt in het stuk voor. Is dat bewust?

"Hij speelt minder omdat andere spelers - tussen haakjes - een examen moeten afleggen. Susic, Niangadou, Nazaryna... Hij betaalt daarvoor. Faris is een super kapitein en ik reken erg veel op hem. Siani laat ik wat meer spelen omdat hij zich nog wat moet integreren. Dat zijn de enige redenen waarom Haroun niet speelt, maar voor mij blijft hij mijn kapitein. Alleen geldt voor hem net hetzelfde als voor Hairemans. Hij moet nog iets efficiënter worden. Ik verwacht van mijn middenvelders meer dan drie of vier goals."

Zijn er tot slot nog spelers uit de lappenmand die dichtbij een terugkeer staan?

"Pitroipa zou binnen een tiental dagen opnieuw moeten kunnen trainen. Voor Yatabaré ziet het er niet goed uit. Hij blesseerde zich bij het begin van de stage in maart aan de voet en lijkt niet meer fit te raken om dit seizoen nog te spelen."