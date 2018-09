Bölöni blikt terug op bekeruitschakeling en vooruit op komst Gent: "Refaelov en Mbokani moeten nog beter kunnen" Stijn Joris

28 september 2018

17u21 1 Jupiler Pro League Antwerp sneuvelde woensdag in de beker, maar doordat ook Club Brugge, Standard en Anderlecht tegen de uitschakeling aanliepen, sneeuwde de nederlaag op Malinwa een beetje onder. De Great Old maakt zich nu op voor de komst van AA Gent. Laszlo Bölöni had dan ook meer zin om vooruit te blikken naar de confrontatie met de Buffalo's dan achterom te kijken naar woensdag. Het relaas van zijn persbabbel - met de nodige dosis Roemeens cynisme - willen we u niet onthouden.

In Mechelen eindigde jullie bekeravontuur. Hoe blikt u er op terug?

"Ik onthoud dat je met motivatie en goede wil bergen kan verzetten. Als de motivatie groot is, dan wekt dat meer energie op. Als je dat niet hebt, dan kan je zomaar gedomineerd worden. Ik ga die wedstrijd niet helemaal dissecteren, het interesseert me niet zozeer om dingen na te gaan als 'daar had hij met links moeten trappen' of 'dit had hij beter met rechts gedaan'. Als je je kan opladen voor zo'n match, kan dat heel interessant zijn. Zij slaagden daarin, wij niet. Punt."

Was de beker net als vorig seizoen geen prioriteit of zit de ontgoocheling nog diep?

"Neen, ik was heel tevreden met de nederlaag. Uiteraard ben je ontgoocheld als je verliest. Er waren wel meer verrassingen, niet waar? Wij hadden bovendien een heel zware loting. KV Mechelen uit, dat is geen eitje. Punt. Daarmee is het afgelopen. Ik wil er verder niet over praten. We moeten er uit leren."

Refaelov stond voor de tweede keer in één week in de basis en leverde een assist, maar toch haalde u hem vroeg naar de kant. Hoe kijkt u tegen zijn prestaties aan?

"De ploeg moet zich nog aan beetje aan hem aanpassen, maar omgekeerd is dat ook het geval. Hij moet nog iets extra's toevoegen om echt een titularis te worden. Ik wisselde hem omdat ik niet tevreden was. Hij raakt nog niet genoeg ballen en is te weinig aanspeelbaar. Zonder bal is hij minder nuttig en dat moet veranderen, maar dat zijn regels die voor iedereen gelden."

Mbokani kreeg zijn eerste basisplek en pikte meteen zijn goaltje mee. Hoe lang nog voor hij er helemaal staat?

"Goeie goal. Mbokani kan dingen doen die alleen voor grote spitsen weggelegd zijn, maar ook hij moet nog meer aan het spel deelnemen. Hij is nog te veel afwezig en ik reken erop dat dat nog betert. Hoe lang dat duurt? Dat heeft niets met weken, maar meer met werken te maken."

Seck maakte zijn debuut. Hoe beoordeelt u hem?

"Ik hoop dat hij nog andere dingen laat zien."

Rodrigues viel opnieuw scherp in. Kan u nog om hem heen?

"Het zou goed zijn als hij eens scoort. Zijn efficiëntie moet hoger. Hij moet zijn acties afmaken. Ik verwacht van hem assists, voorzetten, trappen, goals. Dat is zijn rol als aanvaller. Op dat vlak moet hij beter doen."

Na zeven matchen zonder nederlaag, verloren jullie nu uit bij STVV en KV Mechelen. Hoe gaat de groep daarmee om?

"We wisten dat we niet alle wedstrijden zouden winnen, maar een nederlaag komt altijd ongelegen. Gelukkig zit de mentaliteit nog goed."

Gent zit in een twijfelachtige periode. Is dat een voordeel of een nadeel voor de wedstrijd van zondagavond?

"Die vraag moet je in Gent stellen. Ik weet niet of zij in een moeilijke periode zitten. Ik heb mijn handen vol met Antwerp en maak de rekening van andere ploegen niet."

Stallone Limbombe keert terug naar de Bosuil. Hoe kijkt u daar naar uit?

"Ik heb goede herinneringen aan hem. Met hem in onze ploeg hebben we weliswaar niet altijd, maar wel af en toe mooie dingen laten zien. We hebben hem geholpen, hij heeft geprofiteerd door vooruitgang te maken. We wilden hem graag houden, maar zijn ambities lagen elders. We hebben mekaar de hand geschud en zijn op een goede manier uit mekaar gegaan."

U gaf vorig seizoen al aan dat u hem graag wou houden. Heeft u spijt dat hij er niet meer bij loopt?

"Bon, stop al maar. (aarzelt) Ja! Voilà, ik heb geantwoord. (nors)"