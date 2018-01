Bolöni: "Bepaalde spelers waren te vroeg aan het vieren" Redactie

21 januari 2018

16u57 15

Lazlo Bölöni was uiteraard teleurgesteld nadat zijn ploeg de overwinning nog liet wegglippen in de slotfase.

"Ik kan niet zeggen dat ik gelukkig ben. We hebben nochtans lang gedaan wat we moesten doen. We hebben het de club die op weg is naar de titel moeilijk gemaakt. We zijn fysiek en mentaal tot het uiterste gegaan. Het is jammer dat het in het slot nog mis ging. Bepaalde spelers waren te vroeg aan het vieren en God straft meteen."

Van Damme: "Erg zuur"

Jelle Van Damme was net als zijn coach teleurgesteld na het puntenverlies: "Dit is erg zuur. Ongetwijfeld de grootste teleurstelling van het seizoen. Was de gelijkmaker van Brugge buitenspel? Tja, dat is voetbal."