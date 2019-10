Bolingi schenkt Eupen met twee goals zege op het veld van Kortrijk ESK

29 oktober 2019

22u21 0 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 2 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League KV Kortrijk kent na het thuisverlies tegen Eupen zijn positie in de ranglijst: ergens tussen plaats 10 en 12. Voor hoger mist het standvastigheid. Ook vanavond weer wanneer het er zelfs niet in slaagde om na de pauze de twee knappe countergoals van Bolingi weg te vegen.

De ambities waren nochtans groot voor aanvang van het duel. “Als je op verplaatsing geen punten haalt, moet je het thuis doen”, redeneerde Yves Vanderhaeghe die kennis had van de 3 op 18 buitenshuis, van die ene zege nog maar bij Cercle Brugge. “We hebben in eigen huis net gewonnen van STVV en Zulte Waregem en we willen er nu 9 op 9 van maken,” zei de coach. Tja.

Stel je voor hoe een koude douche aanvoelt op een kille oktoberavond: zoals KVK er een over het vege lijf kreeg. Het stond bij de rust zowaar 0-2 achter na twee knappe goals van Jonathan Bolingi die de beide Kortrijkse centrale verdedigers om beurten aardig in hun hemdje zette.

Eerst kwam de bal van links, van Schouterden: Bolingi prikte die binnen voor de neus van Kagelmacher. Dan kwam hij van rechts, van Milicevic en nu kopte de Congolees laaguitvallend knap in de verste hoek. Dit keer was Hines-Ike absoluut niet scherp genoeg in het duel.

KVK had bij de aftrap blijkbaar inderdaad wel goede bedoelingen maar het offensiefje duurde amper tien minuten. Dan nam Eupen het over met tegenprikken van betere kwaliteit. Bautista had zelfs nog twee keer extra kunnen scoren voor de rust, terwijl Mboyo er amper een afgeblokt schot tegenover zette. Hallo ambities!

Na de pauze zette de thuisploeg wel druk, maar zonder indringend gevaar. Niet toevallig kwam Kortrijk pas laat op 1-2 omdat Blondelle een voorzet van Mboyo in eigen doel devieerde. En dan te weten dat Van Der Bruggen aan de overkant bij de eerste de beste Eupense hoekschop nog een schot van Marreh van de lijn had moeten vegen.

Over een maand zijn de Oostkantonners weer in het Guldensporenstadion voor het bekerduel. KV Kortrijk weet waar het voor staat.