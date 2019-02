Boli schiet met hattrick STVV steviger in top zes, play-off 1 verre droom voor Charleroi Alain Ronsse en Glenn Van Snick

24 februari 2019

21u46 2 STVV STV STV 3 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League STVV heeft een uitstekende zaak gedaan met het oog op play-off 1. De Kanaries wonnen op eigen veld van concurrent Charleroi: 3-1. Boli was met een hattrick de grote man. De Truienaars zijn de enigen uit de top zes die deze speeldag drie punten achter hun naam konden bijschrijven. Voor de Carolo’s lijkt play-off 1 nog slechts een verre droom.

STVV heeft de 95ste verjaardag van de club gevierd met een achtste thuiszege en verstevigt daarmee zijn aanspraak op een plaats bij de eerste zes, met evenveel punten als Standard en Antwerp en vier meer dan Anderlecht. Het werd de avond van Boli. Hij nam de drie doelpunten voor zijn rekening. Twee voor de rust, het derde erna. Er wachten de Truienaars nu uitwedstrijden op Club Brugge en Moeskroen en een afsluiter thuis tegen AA Gent om de droom - als ‘special guest’ aantreden in play-off 1 - waar te maken. Ze zullen het niet gestolen hebben.

Bij STVV startte Teixeira op de bank. Pijn in de hamstrings. Slechts één keer getraind. Vandaar. Zijn positie centraal in de defensie werd ingenomen voor Garcia.

Ervaring is geen doorslaggevende factor voor Felice Mazzu. Net als vorig weekend op KV Kortrijk, hield hij voor het uiterst belangrijk duel met het oog op deelname van PO 1 het trio Marinos, Martos en Perbet achter de hand. Samen zijn die goed voor meer dan 600 wedstrijden in onze eerste klasse. Angella in de plaats van Martos is niet nieuw en Perbet als joker evenmin. Dat de jonge Busi als rechtsback voor de derde keer op rij de voorkeur kreeg op Marinos is wel enigszins verrassend. Aan zijn STVV-verleden kan het niet liggen, want hij haalde op Stayen nooit de A-ploeg. Philippe Albert is zeer te spreken over de eerste prestaties van Busi. Benieuwd of hij zijn gelijk krijgt. A propos, diezelfde Albert beloofde champagne à volonté voor de groep indien de Carolo’s zich weten de plaatsen voor PO 1. Was hij zo zeker dat Charleroi het niet zouden halen toen hij daarmee uitpakte? Allicht wel. Albert voelt het voetbal goed aan.

Het begon alleszins niet naar wens voor Charleroi. De match was nog maar vier minuten bezig - Busi was wel al aan een gele kaart ontsnapt en Morioka claimde tevergeefs een strafschop - toen Boli op een drafje door de bezoekende defensie wandelde en scoorde. Kort daarop maakte Botaka bijna 2-0, waarna Penneteau en co. even konden verpozen. Dat even duurde zelfs vrij lang. Tot Bruno, aangespeeld door Morioka, voor Steppe opdook. De STVV-doelman pareerde het schot.

Die fase hield een verwittiging in voor de Truienaars. Ze herpakten zich en Boli maakte via de vingertoppen van Penneteau zijn tweede van de avond. Zijn elfde al dit seizoen.

Gelukkig voor de spanning slaagde Charleroi er voor de rust nog in tegen te scoren. Steppe had al een verre, rondscheurende uithaal van Busi uit zijn benedenhoek moeten boksen, toen hij van dichtbij geklopt werd voor Osimhen. Al dan niet buitenspel? Wél zo leek het met het blote oog, maar de VAR kwam tussen en valideerde het doelpunt.

De tweede helft werd ingezet met een knal van Acolatse richting kortste bovenhoek. Penneteau sloeg de bal in hoekschop. Eén aanval van STVV later, moest de doelman van Charleroi opnieuw redding brengen. Weer op een poging van Acolatse. Deze keer richting verste benedenhoek. De Nederlander van Ghanese afkomst sloot zijn spectaculair vierde kwartier af met een dribbel voorbij twee tegenstanders langs de achterlijn en een duel met Osimhen in de andere rechthoek. De spits van Charleroi vond dat hij een strafschop verdiende, ref Boucaut weigerde daarop in te gaan. Dichter bij een doelpunt geraakten de Carolo’s niet meer.

Boli zette in de 69ste minuut zijn prestatie nog een beetje meer kleur bij met zijn derde doelpunt van de avond, zijn twaalfde dus van het seizoen. Worst hij straks, na Samata, de topschutter in PO 1? Wie weet. Alles kan.

Meer over Charleroi

sport

sportdiscipline

voetbal

STVV

Boli

sportevenement

Busi