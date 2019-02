Boli schiet met hattrick STVV steviger in top zes, play-off 1 verre droom voor Charleroi Filip Kevers en Glenn Van Snick

24 februari 2019

21u46 0 STVV STV STV 3 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League STVV heeft een uitstekende zaak gedaan met het oog op play-off 1. De Kanaries wonnen op eigen veld van concurrent Charleroi: 3-1. Boli was met een hattrick de grote man. De Truienaars zijn de enigen uit de top zes die deze speeldag drie punten achter hun naam konden bijschrijven. Voor de Carolo’s lijkt play-off 1 nog slechts een verre droom.

Charleroi deed zich afgelopen weekend een enorm cadeau door op de valreep te winnen bij Kortrijk. Op Stayen was de opdracht gelijkaardig. Winnen was eigenlijk een must om de kansen op play-off 1 gaaf te houden. “Een moeilijke opdracht”, beseften Mazzu vooraf. “Zeker wanneer je weet dat dit STVV op het kunstgras van Stayen in deze competitie nog maar alleen verloor tegen Genk.”

Coach Felice Mazzu moest trouwens ook timmeren aan zijn team. Willems nam de plaats in van de geschorste Nurio. Toch een aderlating. Gholizadeh kwam in de plaats van Delfi. Het was bij de Carolo’s echter niet te zien dat het een match met inzet was. Een laks begin en een slordig vervolg resulteerden in een 2-0-achterstand op het half uur. Twee keer Boli. Een rampscenario als in Moeskroen leek in de maak. En net op het moment dat Mazzu al gelaten was weggezakt in de dug-out van de bezoekers, lukte goudhaantje Osimhen de aansluitingstreffer. Mazzu was allesbehalve tevreden met wat hij gezien had en bracht al in de rust zijn geheime wapen: Jeremy Perbet. Het leverde een meer evenwichtigere match op. Maar tegen dit STVV en zijn Boli was geen kruid opgewassen. Toen de Fransman ook nog zijn derde van de avond lukte was het over en uit. Weg kansen voor play-off 1.