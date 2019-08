Boli in alle staten na uitsluiting, Tim Pots: “Voet wordt wel degelijk aangetrapt” TLB

18 augustus 2019



STVV speelde de wedstrijd tegen Antwerp (2-0-verlies) met een mannetje minder uit. Aanvoerder Yohan Boli werd diep in de tweede helft van het veld gestuurd na een vermeende schwalbe in de zestien. De spits ging tegen de grond nadat hij een tik op zijn voet voelde van Lamkel Zé, maar ref Dierick gaf STVV geen strafschop. Boli kreeg zelfs zijn tweede geel en de aanvaller was het niet eens met die beslissing. Hij ging ostentatief verhaal halen bij Dierick, de lijnrechten en de vierde scheidsrechter, maar moest toch gewoon gaan douchen.

Een terechte beslissing van de wedstrijdleiding? Volgens onze huisref Tim Pots niet. “Boli werd onterecht uitgesloten”, vindt Pots. “In de herhaling zie je dat de tip van zijn rechtervoet van Boli wel degelijk wordt aangetrapt.” De beelden kunt u hierboven bekijken.