Bolat kroont zich met penaltysave tot grote held tegen ex-club en schenkt Antwerp punt op Sclessin Frank Dekeyser

16u30 0 Photo News Jupiler Pro League Twee goals, een bal op de lat en Bolat die een penalty pakt. Standard en Antwerp speelden gelijk op Sclessin. Het is wat het is.

Tien minuten voor de rust kreeg Christian Luyindama de handen op mekaar in Luik. Hij won een duel met Van Damme en zette daarna een bruggetje, een panna, een petit-pont bij Corryn – denken we, ’t ging snel. Wat vertrouwen met een voetballer kan doen. Voor het overige was het geen hoogvlieger op Sclessin. Twee ploegen in egelstelling, wachten op het foutje van de tegenstander. Na zes minuten knalde Haroun de beste kans op Ochoa, Sá kopte aan de overkant over doel van Bolat en een trap van Agbo ging naast.

Veel inzet en middenveldspel, de neutrale voetbalsupporter had het vooral koud – vriestemperaturen. Toch ging Standard met een voorsprong rusten. Luchkevych zette goed voor, Sá verlengde de bal in doel. De Portugees zag een paar minuten eerder nog een doelpunt terecht afgekeurd voor buitenspel. Zo’n killer kan elke ploeg gebruiken. Opvallend onopvallend, maar je bent er nooit klaar mee.

In de tweede eenzelfde spelbeeld. Zelf het spel maken, blijft moeilijk voor Standard. Terwijl Antwerp bleef wachten op dat ene foutje bij de Rouches. Dat kwam er twintig minuten voor tijd. Owusu troefde Luyindama af – het is er weinigen gegeven -, de Congolees maakte de fout en scheidsrechter Vertenten gaf een strafschop. Hairemans miste niet oog in oog met Ochoa, al was het nipt. De Mexicaan pakte bijna zijn tweede strafschop in evenveel weken.

Standard voetbalde te tam en zonder ideëen. Zonder de geschorste Mpoku en de vroeg uitgevallen Edmilson ontbrak het hen aan offensieve creativiteit. Pas helemaal in het slot geraakten de Rouches dan toch even onder stoom. Emond kopte op de lat, Sá liet zich vallen in de zestien. Ook nu gaf Vertenten strafschop – een inschattingsfout. De Portugees zette zich zelf achter de bal en trapte op Bolat. Een killer met medelijden, je ziet ze niet zo vaak. Soit, met één punt schiet geen van de twee ploegen veel op.

