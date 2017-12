Bolat excuseert zich bij Standard-fans voor gepakte strafschop Yari Pinnewaert

19u08

Bron: Sporza 0 Photo News

Sinan Bolat was vandaag de held voor Antwerp nadat hij in het absolute slot van de wedstrijd tegen zijn ex-ploeg Standard een penalty stopte. Achteraf bood de kale doelman zijn excuses aan bij de fans van de ploeg waar hij vijf jaar in dienst was. “Ik beleefde bij Standard momenten die ik nooit zal vergeten. Ik heb enorm veel respect voor de fans van Standard en ik denk dat dat respect wederzijds is. Het is schitterend dat ik een penalty kan pakken in de laatste minuut, weer een droom die uitkomt op het veld van Standard.”

“Ik wil mij nogmaals excuseren, ook al is dat eigenlijk niet nodig. Maar ik zag dat een paar fans toch kwaad waren. Het is gewoon mijn werk om die bal te pakken.”

Meer over Standard

sport

sportdiscipline

voetbal