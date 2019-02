Bolasie voorgesteld bij paars-wit: “Ik wil Anderlecht terugbrengen waar het thuishoort” Redactie

01 februari 2019

13u37 0 Jupiler Pro League Anderlecht heeft zijn nieuwe aanwinst Yannick Bolasie officieel voorgesteld. “Ik ben meteen klaar om te spelen” , z o vertelde de Congolees op de persconferentie in Neerpede.

Bolasie is speelgerechtigd. “Als ik zondag gebruik van hem wil maken tegen Standard, dan kan dat”, vertelde coach Fred Rutten. “Of ik niet liever op een diepe spits had gehoopt? Neen. Ik wilde iemand met rendement. En met Bolasie hebben we zo’n speler. Iemand die scoort en assists geeft. Ronaldo en Messi stonden bovenaan mijn verlanglijstje, Bolasie was de derde keuze”, grapte de Nederlandse oefenmeester van paars-wit.

“Ik heb heel wat berichten van Mbemba, Mbokani en Lukaku gekregen”, vertelde Bolasie op het persmoment. “Ik weet waar ik terecht ben gekomen. Anderlecht is een grote club. Ik wil het team met mijn ervaring helpen. Hopelijk kan ik mijn waarde op het veld tonen. En we staan nu vijfde in de competitie, maar het systeem met de play-offs is in ons voordeel. We gaan dus nog vechten voor de Champions League. Ik wil Anderlecht terugbrengen waar het thuishoort.”

“Het klopt dat ik mijn uitleenbeurt aan Aston Villa vroegtijdig heb stopgezet. Dat was mijn eigen beslissing”, vervolgde Bolasie. “Waarom? Ik heb al op alle niveaus in Engeland gespeeld. Nu wilde ik eens iets anders. Ik ben blij dat ik hier ben. Anderlecht heeft in het verleden al heel wat topspelers zoals Lukaku afgeleverd. Ik wil hier ook iets bijleren. En met welk nummer ik ga spelen? Ik dacht eerst aan 43, omdat de transfer 43 seconden voor de deadline was afgerond. Maar het wordt toch nummer 11”, gaf de Congolees nog met een knipoog mee.

