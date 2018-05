BNP Paribas Fortis verdwijnt mogelijk van de Anderlecht-shirts: Couckes Commerciële Revolutie Niels Vleminckx

18 mei 2018

08u32 0 Jupiler Pro League De kans is reëel dat Anderlecht na 37 jaar een nieuwe hoofdsponsor krijgt. De nieuwe bestuursploeg wil de inkomsten opkrikken, waardoor BNP Paribas Fortis - de vroegere Generale Bank - mogelijk van de shirts verdwijnt. De Commerciële Revolutie onder Coucke is begonnen.

BNP Paribas Fortis tekende in de zomer van 2017 een nieuw contract van 2+2 jaar als shirtsponsor van Anderlecht. Minder dan één jaar later onderhandelt paars-wit met diezelfde bank om de overeenkomst opnieuw op te waarderen.

Om dat te begrijpen, moeten we terug naar de turbulente realiteit waarin Anderlecht zich één jaar geleden bevond. De club stond te koop, had nog geen overnemer gevonden en leefde in onzekerheid over het Eurostadion. Om de continuïteit toch te waarborgen, ging paars-wit rond de tafel zitten met heel wat sponsors om nieuwe contracten af te sluiten. Alleen zat Anderlecht gezien de omstandigheden in een zwakke onderhandelingspositie. Het gevolg: de grote sponsors tekenden wel een nieuw contract, maar tegen verminderde voorwaarden.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN