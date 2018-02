Blunder Marcq en knappe volley Buffel brengen Genk weer een stapje dichter bij play-off 1 XC

09 februari 2018

22u20 8 Jupiler Pro League Racing Genk heeft een belangrijke zege geboekt in de strijd voor play-off 1. De Limburgers versloegen Zulte Waregem in eigen huis met 3-1 en verstevigen zo hun zesde plek. Essevee verloor dan weer voor het eerst in vijf partijen.

Theo Bongonda verscheen voor het eerst sinds zijn terugkeer aan de aftrap bij Zulte Waregem. Daarnaast liet Francky Dury de centrale verdediger Johan Lædre Bjørdal debuteren. Ook twee wijzigingen aan de overkant. Jero Uronen en Marcus Ingvartsen moesten plaats ruimen voor Joakim Maehle en Nikos Karelis.



Vijf ploegen –waaronder Racing Genk- strijden volop voor het laatste play-off 1-ticket. Winst voor de Limburgers was dus absoluut noodzakelijk, al beloofden de statistieken vooraf weinig goeds. De laatste thuiszege in de Jupiler Pro League dateerde al van 25 oktober. Daarbovenop waren de troepen van Dury vier matchen op rij ongeslagen.

Aan inzet geen gebrek in de openingsfase, maar door het aantal slordigheden viel er voor het kwartier geen kans te noteren in de Luminus Arena. Tot de vreselijke pass naar achteren van Damien Marcq. Karelis kwam zo prompt oog in oog met Sammy Bossut en werkte het leer in twee tijden voorbij de West-Vlaamse goalie.

De bezoekers waren van slag, waardoor ze tien minuten later ei zo na met 2-0 in het krijt stonden. Gelukkig voor hen had Bossut een uitstekende parade in huis op de kopbal van Karelis. Belangrijke redding, want niet veel later haalde Danny Vukovic Bongonda onderuit. Penalty. Hamdi Harbaoui nam z’n verantwoordelijkheid en trapte de elfmeter droog binnen: 1-1.

Het eerste gevaar na de koffie kwam wederom van Harbaoui. Aannemen, draaien en knallen. Vukovic stond paraat. Plots kansen troef in de beginfase van de tweede helft: de Genkse goalie greep in op een poging van Walsh, aan de overkant mikte Karelis pal op Bossut. Een goal hing in de lucht, en die viel ook. Na een heerlijke aanval bracht Karelis het leer voor tot bij Buffel, die met een mooie volley de 2-1 tegen de touwen knalde.

Zulte herleeft na misser Buffel

Genk rook bloed. Iets voorbij het uur kwam Buffel na een geweldige actie van invaller Dieumerci Ndongala alleen voor Bossut, maar de kapitein treuzelde te lang en knalde vervolgens hoog over. 't Brak Buffel bijna meteen zuur op, want aan de andere kant veegde Joseph Aidoo de gelijkmaker maar nét van de lijn.

Enkele minuten later opnieuw hetzelfde verhaal. Dit keer werkte Alejandro Pozuelo de kopbal van Timothy Derijck van de lijn. En de storm van Essevee was nog niét gaan liggen. Harbaoui kopte namelijk de 2-2 tegen de netten, maar het feestje was van korte duur, aangezien de Tunesiër terecht werd afgevlagd voor buitenspel. Philippe Clement nam opgelucht adem. Door het oog van de naald kruipen, heet zoiets.

In de slotfase kroop Genk achteruit, Zulte zocht logischerwijs de 2-2. Maar die bleef uit. Straffer nog: Pozuelo legde in de extra tijd met een pareltje de 3-1 vast. Een gouden driepunter voor de Limburgers, waardoor ze vier punten voorsprong hebben op het kwartet Waasland-Beveren, Kortrijk, Standard en STVV. Zulte Waregem blijft op plek twaalf, maar kan wél nog zakken naar de veertiende plaats.