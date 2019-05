Blootvoets op weg naar recordtransfer: het parcours van Bongonda Quinten Jordens

27 mei 2019

15u42 0 Belgisch voetbal Twee jaar nadat hij aan de bodem zat bij het Turkse Trabzonspor, verpulvert Théo Bongonda allicht het record van een Belgische binnenlandse transfer. Een dribbel langs het pad van de man van zeven miljoen.

In de JMG-academie, de jeugdopleiding van de Franse ex-international Jean-Marc Guillou, ligt de nadruk bij de jeugdspelers op techniek. Ze spelen er op blote voeten om zo een optimaal balgevoel te creëren. Het is een klimaat waarin de jonge Théo Bongonda goed gedijt. Samen met Jason Denayer is hij de enige Belg die weet door te breken in Tongerlo, waar de Belgisch tak van de academie is gevestigd. Zo knoopt hij in 2013 voor het eerst zijn veters aan de Gaverbeek, bij het Zulte Waregem van Francky Dury.

Januari 2015. Na 43 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoort, verkast Bongonda na twee goede seizoenen naar Celta De Vigo. De Spaanse club telt 1,3 miljoen euro neer voor de dan nog altijd maar 19-jarige flankaanvaller. Vanaf het seizoen 2015/16 krijgt Bongonda er voluit de kans in de elf van de Argentijn Eduardo Berrizo. Hij groeit uit tot titularis, speelt wedstrijden tegen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo en bezorgt Celta een zesde plek, met bijhorend Europees ticket.

In zijn derde seizoen bij de Spanjaarden zet Bongonda de puntjes op de i. Hij swingt op de flanken van Celta, met zijn handelsmerk dat helemaal tot uiting komt: de dribbel. Het levert hem de complimenten op van Real Madrid-coach Zinédine Zidane. Bovendien speelt hij de halve finales van de Europa League op Old Trafford, waar hij een assist geeft. De sky lijkt de limit.

Toch wordt hij in de zomer van 2017 uitgeleend aan het Turkse Trabzonspor. Zijn hoofd was op hol geslagen, zo bekende hij later zelf: “In mijn hoofd was ik nog wat jong. Ik heb keuzes gemaakt die ik nu niet meer zou maken, zoals te snel vertrekken bij Celta. Ik had nooit naar Turkije moeten gaan.” Bongonda krijgt er immers amper kansen en breekt zijn uitleenbeurt vroegtijdig af in de wintermercato van 2018. Nieuwe bestemming: de Gaverbeek, waar hij wordt herenigd met de coach die hem lanceerde.

Bongonda krikt zijn niveau - en dat van Zulte Waregem - weer op en wordt daar in de zomer voor beloond met een vast contract voor vier seizoenen. Het vervolg is gekend: de 23-jarige dribbelkont met “het gekke kapsel” (dixit Francky Dury) was een van de smaakmakers van de Jupiler Pro League. Hij haalt zowel qua goals als qua assists de dubbele cijfers (14 goals, 14 assists) en behoedt Zulte Waregem samen met doelpuntenmachine Hamdi Harbaoui voor de degradatie. Een bravourestuk waarvoor hij nu allicht wordt beloond.