Blij weerzien tussen Croonen en zijn kampioenencoach: “Philippe heeft voor altijd speciaal plekje in mijn hart” KDZ

01 september 2019

11u19 0 Jupiler Pro League Gevangen tussen fierheid en ontgoocheling. Zo voelde Peter Croonen zich op het moment dat Philippe Clement de deur van de Luminus Arena dichttrok en de poorten van Jan Breydel opengooide. Vandaag zien ze mekaar terug. “Hij heeft geschiedenis geschreven, met Genk én met Club.”

Elk z’n eigen weg, maar de band blijft. Landskampioen ben je voor altijd. En dus is het respect bij Genk-voorzitter Peter Croonen voor Clement groot. “De ontgoocheling die er in eerste instantie zeker was toen Philippe besliste om ons te verlaten, weegt niet op tegen alles wat hij voor ons betekend heeft”, zegt Croonen. “Dat is puur persoonlijk, ik kan begrijpen dat dat voor onze supporters iets moeilijker ligt. Ik ben vooral blij en dankbaar voor dat anderhalf jaar dat hij bij ons geweest is.”

Croonen blikt opgewekt terug op anderhalf jaar Clement in Genk. “Sportief heeft Philippe hier fantastisch werk geleverd. Maar ook als persoon, als mens zal hij voor mij altijd een speciale plaats hebben in mijn hart. Ik heb altijd begrip gehad voor zijn keuze. We zijn ook altijd heel eerlijk geweest tegen elkaar. Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat hij een evenwichtige keuze kon maken. Je kunt nu eenmaal geen trainer zijn van twee clubs, zijn band met blauw-zwart is sterker dan die met blauw-wit. We horen mekaar nog af en toe, maar ik zal zondag blij zijn om hem nog eens terug te zien. Ik wil hem ook feliciteren. Hij is erin geslaagd om twee ploegen naar de poulefase van de Champions League te loodsen, volgens mij is dat een unicum in de voetbalgeschiedenis. Het verbaast mij in elk geval niet dat hij Club zo snel naar zijn hand heeft gezet.”

Je kunt nu eenmaal geen trainer zijn van twee clubs, zijn band met blauw-zwart is sterker dan die met blauw-wit Peter Croonen

Al benadrukt Croonen ook dat Genk z’n huid duur zal verkopen tegen de ex-coach. “Als ploeg zijn wij heel erg gemotiveerd om hem te tonen dat hij ook hier nog een mooi verhaal had kunnen schrijven. Wij zijn heel blij dat Felice (Mazzu, red.) intussen bij ons is. De start was moeilijk, maar dat hadden we ook wel verwacht. We hebben een heel goede kern, maar dit blijft een bouwperiode. Het is de vraag hoe snel we van deze talentvolle groep opnieuw een geolied geheel kunnen maken, de eerste signalen dat we op de goede weg zijn, hebben we de voorbije weken in elk geval gezien.”