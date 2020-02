Binnenkort is de discussie voorbij: Didillon moet alle zeilen bijzetten om bal voor de doellijn te houden GVS

21 februari 2020

Een opvallend moment in de slotfase tussen KV Kortrijk en Racing Genk. Genk-doelman Thomas Didillon plukte de bal, maar zette daarbij een stap achteruit. Niet zonder risico, de Franse goalie gebaarde dan ook ostentatief dat hij het leer wel degelijk vóór de doellijn hield. KV Kortrijk ging niet in discussie, iets wat vanaf de play-offs in bijna elke wedstrijd ook onmogelijk wordt. In elke match van play-off 1 en de halve finales en de finale van play-off 2 komt er immers doellijntechnologie. Toch wel stilaan broodnodig als je de discutabele fases van afgelopen weken optelt.