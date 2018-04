Bijnamen troef: scoort "Django" straks voor Antwerp of doet "Pai" de Oostendse tribunes swingen? DMM

Leuk initiatief dit weekend in play-off 2. Daar verschijnen de spelers van Antwerp en Oostende niet met hun achternamen op hun shirt, maar wel met hun bijnamen. Het idee komt van biersponsor Maes om de slogan "Maten, makkers, Maes" nog wat extra in de verf te zetten.

De vijfde speeldag van de play-offs belooft een extra portie amusement voor zowel de voetballers als de supporters. De spelers van KV Oostende en Antwerp zullen namelijk op het veld staan met wel zeer uitzonderlijke voetbalshirts. Dit weekend staan niet hun namen, maar wel hun bijnamen te lezen op hun shirts.

Zo vinden we bij Antwerp onder meer "Django" (Yatabaré), "La Machine" (Van Damme), "QLFOTKIRICTM" (Stallone Limbombe) en "Preacher" (Owusu) terug. Bij Oostende sieren "Capongsje" (Capon), "Pai" (Canesin) en "Lomba" (Lombaerts) dan weer de shirts.

“Capongsje is de typische Oostendse verkleining van mijn familienaam", vertelt Brecht Capon. "Al even typisch is het dat jeugdtrainers je op deze manier bij je familienaam noemen als je nog jong bent. Het is eigenlijk een soort roepnaam geworden. Nu nog loop ik vaak op straat rond en hoor ik de fans roepen “Hey Capongsje”. Het heeft iets volks en sympathiek en zo heb ik het graag.”