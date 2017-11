Bij Waasland-Beveren voelen ze zich nog steeds bestolen: "Dat is competitievervalsing!" MVS

06u00 2 Photo News Jupiler Pro League Bij Waasland-Beveren ligt de nederlaag van afgelopen weekend op Club Brugge nog steeds zwaar op de maag. De Waaslanders voelen zich nog steeds bestolen.

"We voelen frustraties. En onmacht", zucht Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck. "Er waren vier fases in ons nadeel, allemaal niét voor discussie vatbaar. De fouten op Morioka, Buatu en Thelin hadden alledrie een strafschop moeten opleveren. Vormer, die later scoorde, had dan weer altijd rood moeten krijgen. Net als tegen Anderlecht (dat scoorde na een hoekschop die er geen was, Dendoncker onbestraft Thelin onderuit mocht lopen in de zestien en Harbaoui Seck zonder sanctie een elleboog gaf, red) is het weer van dat tegen een topploeg. Dat kruipt in de kopjes. Ik begrijp dat een scheidsrechter het niet makkelijk heeft en ik weet dat hij snel moet oordelen, maar als je ziet hoe goed hij gepositioneerd stond bij de fase Morioka, kan ik niet begrijpen dat hij zo flagrant de ogen sluit." Scheidsrechter Smet ging de mist in en er was geen VAR om hem te corrigeren. “Wij zijn absoluut voorstander van de videoref, maar dan wel alsjeblief zo snel mogelijk in álle wedstrijden”, gaat Huyck verder. “Soms wel en soms niet: dat is competitievervalsing.”

Hallo Johan Verbist? "De mensen beseffen niet hoeveel geld én tijd het kost om de VAR op te leiden. Je mag immers niet zomaar een scheidsrechter in het busje zetten. Voor je videoref mag zijn moet je al een bepaald aantal wedstrijden offline gevolgd hebben en vriendschappelijke wedstrijden geassisteerd. Zo schrijft de FIFA het voor. Voor dit seizoen heeft de Pro League beslist om in 48 wedstrijden een videoref te zien. Vanaf volgend seizoen is het de bedoeling dat de videoref bij elke competitiewedstrijd aanwezig is", besluit Verbist.