Bij momenten swingend AA Gent buigt scheve situatie om tegen RC Genk en blijft ongeslagen op eigen veld TLB

25 januari 2020

22u22 22 KAA Gent GNT GNT 4 einde 1 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League AA Gent heeft KRC Genk met ruime 4-1-cijfers terug naar Limburg gestuurd. In eigen huis blijven de Buffalo’s zo ongeslagen. Genk kwam in de eerste helft op voorsprong, maar werd in de tweede helft volledig overspeeld door een ontketend Gent.

Geen dichte mist zoals in Charleroi tijdens Gent-Genk. Het voordeel van een gesloten kuip, heet dat. Lekker voetballen dus in de Ghelamco Arena waarin AA Gent dit seizoen nog geen wedstrijd verloor. De thuisploeg was gewaarschuwd, want de Limburgers waren vorig weekend in Waregem outstanding. Ook in Gent kwamen de troepen van Hannes Wolf op voorsprong. Bij de eerste goeie actie draaide Ito zijn rechtstreekse tegenstander dol, via een deviatie van Kums kwam de bal pardoes in de voeten van Bongonda. Missen kon niet meer, met een dosis geluk 0-1 voor de bezoekers. Het zou lang de enige kans van de bezoekers blijven tot Odjidja zich verslikte in een pas. Thorstvedt knalde op Kaminski.

Gent hield al bij al de controle vast en kwam op gelijke hoogte via een poeier van Sven Kums, maar de vlag ging de hoogte in. David stond in de baan van het schot -buiten het gezichtsveld van Gaetan Coucke weliswaar- en sprong miraculeus over het leer. Mist of geen mist, de VAR zag wegens technische problemen geen hol en kon dus niet ingrijpen. Jess Thorup wuifde aan de zijlijn in protest nog wat lage wolkenslierten weg, maar de Genkse voorsprong bleef op het bord staan.

De verdiende gelijkmaker kwam er toch nog voor de rust. Bezus speelde David mooi vrij, die legde breed naar Mohammadi. De Iraniër kraakte zijn schot met z’n mindere rechter, maar Gaetan Coucke bleef met z’n studs steken in het gras en zag de bal vlak naast z’n voet in doel belanden. Prioriteit toch, die nieuwe Genkse doelman.

Na de koffie werd de Gentse dominantie nog groter. Een afgeweken schot van zowaar Igor Plastun viel voor de voeten van Bezus en die knalde staalhard voorbij Coucke in de rechterhoek. David zou die netten even later nog eens laten trillen, maar intussen had de VAR wél beelden. Het feestje ging niet door wegens handspel. Die derde kwam er tóch. Plastun met een uitgemeten dieptepas op Odjidja en die ging kinderlijk makkelijk voorbij Dewaest. Coucke was er opnieuw aan voor de moeite. De Buffalo’s lieten intussen Niangbo debuteren en die toonde samen met de andere aanvallers aan dat de afwezigheid van Yaremchuk meer dan opgevangen wordt. Met een droge knal in de rechtse kruising legde hij de 4-1 eindstand vast.