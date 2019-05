Bij AA Gent likken ze de wonden na absolute rampweek: “Als je je kansen mist, betaal je dat cash” YP

05 mei 2019

20u43

Bron: Play Sports 0

Brecht Dejaegere mocht na zijn prima invalbeurt in de verloren bekerfinale van woensdag starten van Gent-coach Jess Thorup, maar ook hij kon een nieuwe nederlaag niet verhinderen. “Dit is zeer spijtig. We hadden de juiste ingesteldheid, er was druk naar voor, we stonden ook goed in organisatie maar de ballen gingen er niet in - ook al kregen we de kansen. Voetbal is efficiëntie en als je die mist, betaal je dat gewoon cash. Die afgekeurde goal? Ik wist dat ik in de baan stond, maar doe niet echt een beweging. Heel spijtig ook dat ze werd afgekeurd. Het was niet mentaal niet makkelijk na deze week, maar we moeten blijven hard werken. Dat zijn we verschuldigd aan onze fans.”

Ook Vadis Odjidja, ex-Club nota bene, likte de wonden na de nieuwe nederlaag. “Dit was een moeilijke week. We verdienden vandaag meer dan een nederlaag, maar goed... We gaan er alles aan doen om hier uit te komen. Of de vijfde plaats nu weg is? Geen idee, we moeten wedstrijd per wedstrijd bekijken. De mentaliteit die we vandaag toonden, moeten we nu zien vast te houden. Het is niet gemakkelijk, maar we hebben mentale veerkracht getoond en dat was het minste dat we konden doen na woensdag. Niemand kan ons vandaag iets verwijten, jammer genoeg volstond het niet.”

Jess Thorup was zichtbaar aangeslagen voor de camera’s van Play Sports. “Of Club hier verdiende te winnen. ‘Verdienen’ is iets wat eigenlijk niet bestaat in het voetbal. Zij scoorden vandaag gewoon een keer meer dan ons, dat is alles. Het gaat om de punten en om winnen. Ik ben vandaag heel tevreden over mijn ploeg, maar spijtig genoeg konden we er geen punten uit puren. Maar dat mijn jongens tot de laatste seconde zo kunnen strijden, stemt me positief.”