Bezus en Vadis Odjidja schenken AA Gent 0-2-zege in Kortrijk, Buffalo’s verliezen Dejaegere met blessure YP/RN

01 december 2019

21u51 0 KV Kortrijk KVK KVK 0 einde 2 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League De Europese inspanningen beletten AA Gent niet om ook in de competitie zijn mars verder te zetten. Ondanks flink wat wissels namen de Buffalo’s de maat van KV Kortrijk, dat vooral naar onder moet blijven kijken.

Tussen de Europa Leaguekwalificatie in Saint-Etienne en de bekermatch van woensdag op Charleroi vond Jess Thorup dat het moment gekomen was om te roteren. De coach van de Buffalo’s liet met Lustig, Mohammadi, Owusu, David en Yaremchuk de helft van het elftal dat zich in Frankrijk kwalificeerde aan de kant. In hun plaats kwamen Castro-Montes, Asare, Bezus, Dejaegere en Kvilitaia in het elftal. Zij bewezen dat Gent goed gestoffeerd is in de breedte, want in niets viel Gent in het openingshalfuur aan te zien dat er flink gewisseld werd. Sven Kums deed het bij afwezigheid van Owusu uitstekend op de ‘zes’, een positie die hij nochtans niet zo graag inneemt.

KV Kortrijk had na een 0 op 12 moed geput uit het gelijkspel om Anderlecht, maar een halfuur lang was de ploeg van Yves Vanderhaeghe nergens. Gent zette hoog druk, liet Kortrijk nauwelijks aan spelen toekomen en tikte de bal zelf makkelijk rond in balbezit. Er zat veel beweging in het elftal van Thorup, wat maakte dat makkelijk de vrije man gevonden werd. Kortrijk kwam nog goed weg op een uithaal van Odjidja, maar nog voor het kwartier klommen de Buffalo’s op voorsprong. Roman Bezus snoepte de bal af van Rolland, slalomde vervolgens door de Kortrijkdefensie en stifte de bal knap over de uitgekomen Jakubech. De vierde competitietreffer al voor de Oekraïner, ondanks het feit dat hij veelal op de bank start. De 0-1 van Gent was dik verdiend.

Kortrijk reageerde aanvankelijk vooral met potige ingrepen - Azouni kwam echt wel goed weg met geel toen hij Kums fors aantrapte. Na een knappe aanval langs Odjidja en Bezus liet een verder erg bedrijvige Depoitre na om de score te verdubbelen. Dat brak de Buffalo’s bijna zuur op, want in het zicht van de rust kwam Kortrijk opzetten. De Sart en Mboyo hadden de gelijkmaker aan de voet, maar Kaminski en Plastun hielden de Gentse voorsprong in stand. Kortrijk duwde na de rust door. Kaminksi moest ver uit zijn doel om Mboyo af te stoppen, Depoitre redde op de lijn een schot van Azouni.

Vergeefse moeite, want op het uur verdubbelde Gent zijn voorsprong na een geweldige combinatie. Kvilitaia speelde Odjidja aan, die devieerde tot bij Depoitre, die op zijn beurt Kvilitaia weer aanspeelde met een hakje. Kovacevic stopte de Georgiër foutief af, Nathan Verboomen zag er geen graten in, maar de VAR corrigeerde. Vanop de stip trapte Vadis Odjidja zijn eerste van het seizoen tegen de touwen. Kortrijk reageerde met een goeie poging van Mboyo, maar Kaminski stond pal.

Met een snelle uitbraak kwam AA Gent dicht bij de 0-3, maar goed solowerk van Kvilitaia leverde uiteindelijk slechts een hoekschop op. De Georgiër bood Depoitre een uitstekende kopkans aan, maar ‘Lolo’ knikte de grote mogelijkheid over het doel van Jakubech. Aan de overkant moest Kaminski zich wel nog reppen op een uithaal van Selemani, die voor het eerst mocht invallen in het team van Yves Vanderhaeghe.

Met de zege in Kortrijk maakt AA Gent verder komaf met de kwalijke uitreputatie waarvan het in het begin van het seizoen blijk gaf. De Buffalo’s blijven zo derde, op ruime afstand van Club Brugge, maar op één puntje van Standard. Woensdag moet AA Gent op Mambourg bewijzen dat het klaar is voor drie fronten, want dan wacht de bekerverplaatsing naar Charleroi, dat de voorbije twee maanden 19 op 21 sprokkelde in de competitie. In het vooruitzicht van die confrontatie mocht ook Odjidja een kwartier voor tijd gaan rusten. Gent eindigde nog met tien, nadat Brecht Dejaegere met een pijnlijke schouderblessure werd afgevoerd.