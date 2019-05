Bewezen: Ebbenhouten Schoen staat garant voor transfer, maar dat is niet altijd een succes Quinten Jordens

06 mei 2019

20u11 0 Jupiler Pro League Van Engeland over Frankrijk naar Rusland: de laatste vijf voetballers die de Ebbenhouten Schoen wonnen, sloegen hun vleugels uit. Al verliep het parcours van Michy Batshuayi, Neeskens Kebano, Sofiane Hanni, Youri Tielemans en Anthony Limbombe op z'n zachtst gezegd verschillend.

Als topfavoriet Mbwana Ally Samata vanavond de prijs voor beste Afrikaanse voetballer (of speler van Afrikaanse afkomst) wint, dan kondigen zich mooie tijden aan voor de 26-jarige Tanzaniaan. De laatste vijf winnaars vertrokken in de zomer na hun winst naar een hoger aangeschreven club.

Michy Batshuayi (2014)

Voor Batsman betekent de Ebbenhouten Schoen het startschot van een ware Europese tournee. De dan 20-jarige spits verkast naar Marseille, waar hij in twee seizoenen 33 keer het net weet te vinden. Zijn goede cijfers vallen in het oog van Chelsea, dat liefst 40 miljoen euro neertelt voor de jonge Belg. Daar moet Batshuayi zich tevreden stellen met voornamelijk invalbeurten, maar scoort hij wel de goal die Chelsea de titel bezorgt. Niettemin ontpopt hij zich ook in het seizoen 2017/18 nooit als vaste waarde.

In januari 2018 wordt hij uitgeleend aan Borussia Dortmund, waar hij zijn torinstinct herontdekt: in twee maanden treft hij negen keer raak. In de zomer neemt Batshuayi het vliegtuig naar Valencia. Daar ligt hij nooit in de hoogste lade van trainer Marcelino, die de spits zelfs openlijk in vraag stelt. Terug naar af. Sinds deze winter is Batshuayi (25) weer op de Engelse velden te vinden: bij Crystal Palace scoorde hij dit weekend zijn derde goal. Na vijf wisselvallige maanden keert hij straks hoe dan ook terug naar Chelsea.

Neeskens Kebano (2015)

Met 12 competitiedoelpunten leidt Neeskens Kebano (27) de Carolo’s in 2015 naar play-off 1 en de vijfde stek. De bekroning op zijn sterkste seizoen ooit volgt in de zomer: een transfer naar Genk. Onder leiding van Peter Maes bevestigt hij zijn sterk vorig seizoen. Hij speelt er twee uitstekende jaren en wanneer Fulham in augustus 2016 komt aankloppen, kan Kebano niet aan de verleiding weerstaan.

In de Championship trekt Kebano de goede lijn door: hij speelt er 32 wedstrijden in zijn eerste seizoen, scoort 6 keer en levert 3 assists. In het volgende seizoen komt hij dan wel 29 keer in actie, zijn doelpuntenproductie stokt. Hij maakt slechts 3 doelpunten en verzeilt vaker op de bank dan hem lief is. Een voorbode voor dit seizoen: de Congolese Fransman komt in de Premier League nauwelijks aan de bak. Kebano is einde contract en degradeert waarschijnlijk niet mee naar de Championship: hij kan rekenen op interesse van een aantal Engelse clubs.

Sofiane Hanni (2016)

Geliefd zijn en verguisd: Sofiane Hanni (28) kent er alles van. Als draaischijf van KV Mechelen zorgt de Franse Algerijn in twee seizoenen voor 27 goals en 17 assists. In zijn tweede en laatste seizoen bij Malinwa wint hij met voorsprong de Ebbenhouten Schoen. Twee maanden later tekent hij een contract bij Anderlecht, waar hij uitgroeit tot kapitein van de club. Hanni, en bij uitbreiding Anderlecht, kent ups en downs, maar speelt in mei 2017 wel kampioen.

In zijn tweede seizoen bij Anderlecht vallen de resultaten tegen. De supporters van paars-wit zoeken en vinden hun zondebok: Sofiane Hanni. Hun relatie zal nooit meer beteren en dat leidt in januari 2018 tot zijn vertrek naar Spartak Moskou. “De houding van de supporters heeft meegespeeld in mijn beslissing”, erkent Hanni later. In Moskou speelde Hanni dit seizoen bijna alles. “Ik ben hier gelukkig en wil Spartak kampioen maken”, reageert hij.

Youri Tielemans (2017)

Van de laatste vijf laureaten, vergaat het Youri Tielemans momenteel het beste: de 21-jarige middenvelder speelt de pannen van het dak bij Leicester City in de Premier League. Maar daar geraakte hij niet zonder slag of stoot. Twee maanden na zijn Ebbenhouten Schoen, verhuist Tielemans naar Monaco. In de dwergstaat kent hij een degelijk eerste seizoen onder leiding van Leonardo Jardim.

Het afgelopen seizoen lijkt Tielemans zich er niet meer in z’n sas te voelen. Een heel seizoen lang vechten de Monegasken tegen de degradatie, en het Anderlechtproduct gaat mee ten onder. In oktober wordt trainer Jardim ontslagen, maar ook diens opvolger Thierry Henry kan het tij niet keren. Een beroerde situatie, waaruit hij tijdelijk wordt verlost door Leicester City. Daar zijn ze wél gek van hem: de Foxes proberen hem definitief los te weken bij Monaco. Maar er zijn (grotere) kapers op de kust.

Anthony Limbombe (2018)

Op twee dagen de titel én de Ebbenhouten Schoen winnen: Anthony Limbombe deed het vorig jaar. Zijn jaar van de doorbraak leverde hem twee maanden eerder een selectie voor de Rode Duivels op en mondde in augustus van vorig jaar uit in zijn droomtransfer naar het Franse Nantes.

Bij de Kanaries geldt de Belgische Congolees (24) als vaste waarde, maar bij de Rode Duivels werd hij nu al meer dan een jaar niet opgeroepen door Roberto Martínez.