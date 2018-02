Bestuur steunt Leko om bus niet te parkeren: "Wij vrágen dominant voetbal" Wouter Devynck

20 februari 2018

08u11 1 Jupiler Pro League "Ik ga de bus niét parkeren." Ondanks de tegenvallende resultaten na de winterstop gaf Ivan Leko aan niet te willen afstappen van zijn offensieve aanpak. En daarmee staat hij in Brugge niet alleen. CEO Vincent Mannaert: "Wij vragen een trainer net om dominant te spelen."

Een discussie die er eigenlijk geen is. Geen haar op het hoofd van Ivan Leko dat eraan denkt om zijn 3-5-2-systeem in te ruilen voor een viermansdefensie. Of wat meer organisatie in te bouwen. Ook niet na een povere 7 op 18. "Het kan op een totaal andere manier dan we nu doen, maar die zou niet staan voor Ivan Leko, Club Brugge of de supporters", verklaarde hij na de nieuwe opdoffer tegen RC Genk.

Dat zijn voetbalhart zou bloeden, mocht hij zich verplicht zien het verdedigender aan te pakken, was al langer bekend. Maar ook wat Club Brugge betreft, slaat de Kroaat de nagel op de kop. Gevraagd naar een reactie, gaat CEO Vincent Mannaert immers vol achter zijn trainer staan. "Als én het voetbal goed is, én de resultaten goed zijn, kan je als bestuur alleen maar heel tevreden zijn. Het klopt dat we nu 7 op 18 gehaald hebben. Maar ik stel ook vast dat we van onze 27 wedstrijden er 18 wonnen, er amper 3 verloren én ook nog eens een comfortabele voorsprong hebben. Dan zijn dat gewoon goede resultaten. Met panache behaald bovendien."

