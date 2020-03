Beslissingen van arbitrage gaan over de tongen: Hadden Balanta en Kouassi rood moeten krijgen? En moest bal op de stip na hands Rits? TLB/ABD

01 maart 2020

15u46 1 Jupiler Pro League Intense eerste helft in Genk. De Ketelaere bracht Club op voorsprong, maar na geblunder van Sobol kon Ito snel voor de gelijkmaker zorgen. Daarna ging het vooral over beslissingen van ref Erik Lambrechts en videoref Jasper Vergoote:

Fase 1: Had Balanta rood moeten krijgen?

In minuut veertien stond Sébastien Dewaest nog hoog op het veld. Genk-doelman Didillon mikte de bal richting zijn aanvoerder, die in duel ging met Eder Balanta en Brandon Mechele. Na het duel bleef Dewaest liggen, nadat hij de arm van de Colombiaan in zijn aangezicht kreeg. Scheidsrechter Erik Lambrechts gaf Balanta geen kaart en ook de videoref Jasper Vergoote besloot niet in te grijpen? Terecht?

Fase 2: Had Genk een strafschop verdiend?

Na twintig minuten gingen de decibels de hoogte in in de Luminus Arena. Deli kopte een vrijschop van Bongonda weg, maar het leer viel op de arm van Mats Rits. In het strafschopgebied, terwijl de onderarm van de middenvelder niet tegen het lichaam was. Bij Genk wilden ze een strafschop, maar Lambrechts én de VAR gaven geen kik. Terecht?

Fase 3: Rood voor Kouassi?

Ook Club had reden tot klagen. In minuut 26 ging Genk-middenvelder Kouassi immers zeer stevig door op doelpuntenmaker Charles De Ketelaere. Kouassi wilde de bal afblokken, maar daarbij plantte hij zijn noppen op het onderbeen van De Ketelaere. De jongeling bleef minutenlang op de grond liggen en moest verzorging krijgen. Kouassi ontsnapte echter aan een kaart. Terecht?