Beslissing rond stopzetten competitie uitgesteld naar 15 mei, dit scenario doet de ronde

04 mei 2020

06u20 40 Jupiler Pro League Het einde nadert. Niet vandaag, maar op 15 mei komt de Algemene Vergadering van de Pro League virtueel samen. Tegen dan heeft de overheid mogelijk beslist dat een hervatting van het voetbalseizoen voor eind juni uitgesloten is, zijn de licenties uitgedeeld en kan er gestemd worden over het competitieformat.

Op 2 april adviseerde de Raad van Bestuur van de Pro League unaniem om de competitie stil te leggen en de stand na negenentwintig speeldagen te aanvaarden. Tweeëndertig dagen later is die aanbeveling nog steeds niet bekrachtigd, zeer tot irritatie van bepaalde clubleiders. Ook vandaag is er geen stemming: de Algemene Vergadering is andermaal - de vierde keer al - uitgesteld, naar 15 mei.

Dit scenario doet de ronde: de regering zou toestaan dat er vanaf 15 juni weer collectieve trainingen zijn, om vanaf augustus te spelen achter gesloten deuren en eind augustus eventueel met publiek

De belangrijkste reden voor de agendawijziging is het gebrek aan ruggensteun vanuit de politiek. Bondspreses Mehdi Bayat maakte zich sterk dat de overheid vóór de Algemene Vergadering een standpunt over het profvoetbal zou innemen, maar het ziet ernaar uit dat er ten vroegste woensdag duidelijkheid komt op een nieuwe Veiligheidsraad. In die context vonden de clubs het geen goed idee om nu al te stemmen over stopzetting - is er dan wel overmacht? Het zou de rechtenhouders alleen maar extra munitie voor hun schadeclaims kunnen opleveren. De clubs gruwelen bij het idee om centen te moeten terugstorten.

Exitstrategie onderwijs

Tegen 15 mei zou er vanuit de overheid wel een signaal moeten zijn. Binnen de Pro League, waar bepaalde leden goeie contacten hebben met de politiek, doet volgend scenario de ronde: de regering zou toestaan dat er vanaf 15 juni opnieuw collectieve trainingen zijn, om vanaf augustus te spelen achter gesloten deuren en eind augustus eventueel met publiek. Aangezien de meerderheid van de profclubs niet meer wil voetballen na 30 juni om zo het verloop van volgend seizoen te garanderen - onder meer Antwerp behoort niet tot die categorie -, zou dat betekenen dat de competitie definitief stopt.

Binnen de politieke wereld wilde niemand dat verhaal bevestigen. Wel valt er te horen dat Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) aan een plan werkt om de sport - zowel de competities, de jeugdsport als de recreatieve evenementen - uit de lockdown te halen. Hij wil dat op dezelfde manier als de exitstrategie voor het onderwijs aanpakken. “We zullen eerst overleggen met de sector, dan met de Waalse tegenhanger om vervolgens met een gedragen voorstel naar de virologen en Veiligheidsraad te stappen”, klinkt het. Ook sporteventbureau Golazo heeft een aantal aanbevelingen klaar. In hun voorstel kunnen vanaf 1 juli recreatieve en lokale sportorganisaties opnieuw opstarten, als ze de veiligheidsvoorschriften kunnen garanderen.

Uitspraken over licenties

Als er woensdag info van de Veiligheidsraad is, waarom dan niet donderdag een Algemene Vergadering? Dat heeft te maken met de licentiedossiers. Tegen 15 mei heeft het BAS zéker uitspraken gedaan over de licenties van de zes profclubs Standard, Moeskroen, KV Oostende, Virton, Lommel en Roeselare. Op de volgende Algemene Vergadering zal er bijgevolg zekerheid zijn over het aantal profclubs voor komend seizoen, wat maakt dat de discussie over het competitieformat - ook in 1B, als die reeks nog bestaat - en de stijgers en de dalers vlotter kan verlopen.

Tussen 2 april en 15 mei liggen... 43 dagen. Maar dan is het debat écht wel gesloten. Toch?

