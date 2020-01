Bernd Storck snoeihard voor arbitrage: “Als ze ons niet willen in 1A, dan moeten ze het meteen duidelijk maken” ABD

26 januari 2020

18u51 0 Jupiler Pro League Cercle Brugge-coach Bernd Storck was niet te spreken over de arbitrage, die enkele penaltygevallen zonder gevolg liet. “Ik heb al mijn respect voor hen verloren.”

We speelden fantastisch tegen Anderlecht en we leiden lange tijd met 1-0. Als je dan vier minuten later verliest, ben je zeer ontgoocheld. In de tweede helft kregen we dé kans om onze tweede treffer te maken. Maar we maken een tactische fout en Anderlecht maakt gelijk. Bij de 1-2 waren we ook niet goed wakker.”

“Kijk, Frank. Ik heb veel respect voor jou en het team”, richtte Storck zich tot Vercauteren. “Je verdient dit succes, wij zijn verantwoordelijk voor deze nederlaag. Maar in de naam van Cercle Brugge wil ik dit wel kwijt. “Als ze ons niet willen in 1A, dan moeten ze ons nu meteen laten degraderen. Het gedrag van de refs en de VAR zijn onacceptabel. Twee keer heb ik gesproken met de vierde scheidsrechter om te vragen of het hands was. Hij zei dat de VAR vond dat het geen hands was. Op dit moment heb ik al mijn respect verloren voor de scheidsrechters. Ook in de vorige matchen zijn we benadeeld. Twee keer was er hands in deze match. De VAR moet naar het scherm gaan. Ik heb een groot probleem met hoe de arbitrage deze match heeft geleid.”