Benson toont zich (eindelijk) op een positieve manier bij Antwerp: “Dit is een begin” Michaël Vergauwen

20 december 2019

19u39 0 Jupiler Pro League Bam. Even tonen wat hij kan. Manuel Benson toonde zich -eindelijk- op positieve manier bij Antwerp FC. Met een heerlijke knal deed hij Sclessin verstommen. Toont hij zich dit weekend ook tegen STVV? “Hopelijk ben ik vertrokken nu.”

Rewind naar Gent-Antwerp. Manuel Benson valt naast de selectie en ventileert z’n ongenoegen op Instagram. Ook na de bekerwinst tegen Standard zette hij filmpjes op sociale media. Deze keer niet ingegeven door frustratie, maar door pure vreugde.

“Als ik andere dingen kan zetten, dan deze ook”, lacht hij. “Ik doe het ook voor m’n vrienden die het voetbal niet volgen, dat zij het ook zien. Die goal was wel een ontlading. Vreugde om te spelen, om belangrijk te zijn. Eindelijk. Maar dit is niet genoeg, dit is een begin. Ik weet dat ik de ploeg nog veel kan helpen, niet enkel in die wedstrijd. In dat opzicht was het wel een beetje een antwoord naar de vraagtekens van de laatste weken. Want ik had heel andere dingen verwacht, ik heb het lastig gehad. Buiten dat ene moment in Gent heb ik er nooit helemaal doorgezeten. Ik ben rustig gebleven, mijn best blijven doen.”

Instagram

Behalve dus in dat ene momentje in Gent. “Ik was heel gefrustreerd. Heel die rit mee naar Gent, op hotel, me honderd procent klaargemaakt, de familie onderweg om te komen kijken. Bovendien waren er nadien nog problemen op de tribune, ik mocht eerst niet binnen. Alles bij elkaar”, zucht hij. “Ik had niet gedacht dat het tot bij de trainer zou gaan. Hij heeft geen Instagram. Maar uiteindelijk is er niets van blijven hangen. Zo’n problemen zijn snel opgelost bij hem denk ik, hij vond het ook geen groot onderwerp.”

3 miljoen

“Maar nu ben ik terug op de goede weg. Ik was al blij dat ik tegen Standard een plekje in de selectie had. Plots mocht ik beginnen opwarmen, moest ik me klaarmaken en focussen. Dan hoop je op minuten. Blij dat ik wat later vroeg mocht invallen. En dan extra fijn: dat doelpunt. Het moest zo”, besluit hij. “Hopelijk ben ik nu vertrokken. Aan mij om te blijven presteren. De druk is niet afgenomen nu, integendeel. Ik moet me blijven tonen. Mijn prijskaartje (Benson kostte 3 miljoen, red) stoort me niet. Ik word er niet mee geconfronteerd. Ze vertrouwen me, hebben een plan met me op lange termijn. Dat ze zoveel betaalden, is toch een teken dat ik iets kan.”