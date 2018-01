BeNeLeague weer van onder het stof gehaald: "Krachten bundelen met Nederland of we spelen niet meer mee"

Niels Vleminckx

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 5 Photo News Een beeld uit PSG - Anderlecht, een confrontatie waarin het klasseverschil enorm was. Jupiler Pro League De kans is reëel dat de Europese topclubs in 2024 een aparte supercompetitie oprichten. Een slechte zaak voor het Belgische voetbal, dat net nood heeft aan een schaalvergroting. "Het is tijd om opnieuw na te denken over een BeNeLeague", klinkt het bij onze topclubs.

'Moeder, waarom leven wij?'

Die vraag zullen de Belgische clubs zich dit seizoen wellicht allemaal gesteld hebben na hun parcours in Europa. AA Gent werd gewipt door elf Oostenrijkse bakkers en slagers, Anderlecht kreeg een pandoering van de Europese elite, Club Brugge mikte op de Champions League maar viel zelfs door het vangnet van de Europa League. En zelfs al kan KV Oostende (out tegen Marseille) en Zulte Waregem (winst tegen Vitesse en Nice) weinig verweten worden, de vraag klinkt even luid: hebben we überhaupt nog iets te zoeken in Europa?

Net onder de top

Een te pessimistische stelling, vinden velen. "We hebben zeker nog een bestaansreden in het Europese voetbal", zegt Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge. "Ik denk, eerlijk waar, dat we te weinig fier zijn op onze eigen competitie. Je hebt de échte top – Engeland, Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk – maar daaronder komen wij. Zeker weten. We spelen een moderner voetbal dan Nederland, de Scandinavische ploegen, Polen, zélfs Portugal. Ons voetbal sluit nauw aan bij wat in de Bundesliga of Premier League gevraagd wordt. En ik zeg dit niet op basis van buikgevoel, hé. Ik baseer me op statistieken, die uitwijzen dat we het op Europees vlak zeer goed doen. Natuurlijk is er ruimte voor verbetering, maar da’s toch net positief? Er zit dus nog rek op. Ik ben niet wanhopig, niet negatief, niet pessimistisch over ons voetbal. Máár: we moeten wel de juiste ingrepen doen om dat waar te maken."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee