Benavente schenkt Charleroi drie punten tegen Gent, dat eerste nederlaag lijdt onder Vanderhaeghe Xander Crokaert

22u24 2 Photo News Jupiler Pro League Yves Vanderhaeghe heeft voor het eerst verloren als coach van AA Gent. De Buffalo’s gingen op het veld van Charleroi met 2-1 ten onder, dankzij twee treffers van Cristian Benavente. De Carolo’s wippen zo voorlopig naar de tweede plek in het klassement.

Meteen opwinding in het begin van de partij. Bij de eerste snedige aanval van Gent ging Kubo neer in de zestien. Scheidsrechter Delferière zag er geen graten in, maar ging toch eens naar de beelden kijken. Ook in de herhaling kende de ref geen strafschop toe. Een discutabele beslissing.

Nadien bleven de bezoekers de wet dicteren, al konden zij het veldoverwicht niet omzetten in doelgevaar. Dat brak hen zuur op, want naarmate de rust naderde, kwam de thuisploeg beter in de partij. Charleroi schakelde een versnelling hoger en dat resulteerde meteen in een doelpunt. Benavente profiteerde optimaal van knullig balverlies van Asare: 1-0.

Eerste speelminuten Foket, Gent krijgt weer géén penalty

Na die koffie loerden de Zebra’s op de counter, en met succes. Iets voorbij het uur trapte de bedrijvige Rezaei het leer op de paal. Benavente was goed gevolgd en legde de 2-0 in het mandje. Meteen na de dubbele voorsprong stuurde Vanderhaeghe Foket het veld op. Zijn eerste speelminuten dit seizoen.

Halverwege de tweede helft kwam Gent nog eens opzetten. Kubo kapte zich knap vrij en verschalkte Penneteau vervolgens met een heerlijke plaatsbal. Opnieuw spanning op Mambourg. De Buffalo’s voelden dat er nog iets te rapen viel, en hadden nog een stevig slotoffensief in huis. Bij Gent schreeuwden ze in de extra tijd om een penalty nadat Baby het leer met de hand raakte. Opnieuw geen strafschop. Ook de videoref kwam niet tussenbeide.

Na een prangende slotfase bibberden de troepen van Mazzu naar de zege. Charleroi wipt zo voorlopig naar de tweede plek. Gent blijft twaalfde, op vijf punten van een play-off 1-plek.

