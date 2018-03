Benavente mist reuzekans in troosteloos gelijkspel tegen STVV

Charleroi is voor de zesde keer op rij niet verder geraakt dan een gelijkspel. Dat kost de Carolo's hun tweede plaats ten voordele van Anderlecht. Meer verdienden de Carolo's niet, want Mandanda werd in een kansarme partij uiteindelijk meer op de proef gesteld dan Steppe.

Na een paar weken 4-4-2 met Bedia als tweede spits naast Rezaei, koos Mazzu voor deze laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie voor 4-2-3-1, met Rezaei als diepe spits en Benavente als steun in de rug van de Iraniër. Een systeem dat zijn deugdelijkheid al afdoend heeft bewezen, al werd de verwijzing van Bedia naar de bank niet meteen verwacht. De Ivoriaan presteerde immers niet onaardig. Een grotere verrassing was de vervanging op linksmidden van Baby door Nurio. De Portugees, die het seizoen sterk inzette als linksachter, was al een hele poos niet meer aan de aftrap gekomen. Bij STVV geen Asamoah in de basis - niet eens bij de 18, wel Vetokele en Kitsiou.

Fall op rechts, Nurio op links, dat betekent topsnelheid op de flanken als je die kunt aanwenden, maar dat gebeurde al te zelden. STVV zette alles goed vast. De Carolo's dreigden niet, meer zelfs, ze kwamen niet eens aan voetballen toe. Gelukkig voor de tweede in de stand, was de Truiense passing ook vaak slordig, al ontbrak het niet aan ruimte voor een deftige voorzet.

Charleroi speelde de eerste helft uit als de karabiniers van Offenbach: één pasje vooruit, twee achteruit. Als uitleg konden de Carolo's de forse mandekking van STVV aanvoeren. Als excuus telt dat niet mee. De plaatselijke aanhang bleef al die tijd zingen. In afwachting van een betere tweede helft, zoals dat vaak het geval is met hun favoriete ploeg? Een absolute noodzaak, wilden de Carolo's één speeldag voor het einde van de reguliere competitie hun tweede plaats niet kwijtspelen aan Anderlecht. Tijdens de rust warmde Bedia zich naarstig op. Wissel op komst dus. Ten koste van ex-Truienaar Hendrickx.

Richting de Storm Ultras kunnen de Zebra's doorgaans iets meer. Dat was ook nu het geval, al was beter doen dan de voorbije 45 minuten niet moeilijk. Een bal op de lat via het hoofd van Kotysch was het eerste signaal. Een man minder in de recuperatie (Hendrickx) hield achter ook gevaar in voor de thuisploeg. Een dichte kopbal van De Petter werd op de doellijn gekeerd door Mandanda. Erachter gesticuleerden de Truienaars, maar dat bleek niet zo te zijn.



Mazzu gooide Baby in de strijd. Altijd goed voor het spektakel. Een ook deze keer goed voor de verlossing? Neen, want verder dan een paar slaloms waarop hij een patent heeft, geraakte de winner niet. In de toegevoegde tijd miste Benavente, die in geen al te beste dag verkeerde, de beste kans van de match. Helemaal alleen maar allicht verrast, plaatste hij de bal pal in de armen van Steppe.