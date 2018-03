Beloftenduel Beerschot - Cercle uit veiligheid uitgesteld - Zo ziet het veld op Jan Breydel eruit na veldbestorming Cercle-fans Mathias Mariën/Tomas Taecke

11 maart 2018

13u43 10

Dat de veldbestorming van Cercle Brugge wel degelijk gevolgen heeft voor de grasmatch van Jan Breydel, blijkt uit beelden die deze ochtend opdoken op sociale media. Daarop is duidelijk te zien dat het gloednieuwe grasveld zwaar geleden heeft onder de bestorming. Van het groene biljartlaken blijft niet veel meer over.

Beloftenduel Beerschot-Cercle uitgesteld

De beloftenwedstrijd tussen Beerschot Wilrijk en Cercle Brugge van maandagavond is omwille van veiligheidsredenen verplaatst. Op initiatief van groen-zwart kwamen beide clubs in samenspraak met de KBVB overeen om de wedstrijd zo kort na de beslissende match in 1B niet te laten plaatsvinden. De Kalendercommissie gaat nu op zoek naar een nieuwe datum. Zaterdagavond ging de terugwedstrijd van de finale in het Jan Breydelstadion gepaard met hevige rellen. Cercle vond het omwille van veiligheidsredenen dan ook niet opportuun om twee dagen later met de beloften richting ’t Kiel te trekken.