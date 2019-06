Belhocine verlaat Anderlecht en wordt hoofdcoach van Charleroi XC

21 juni 2019

19u46 10 Jupiler Pro League Karim Belhocine (41) verlaat Anderlecht en gaat als hoofdcoach aan de slag bij Charleroi. De Franco-Algerijn volgt bij de Carolo’s Felice Mazzu op.

Vorig seizoen was Belhocine twee keer interim-coach bij Anderlecht. Hij had in het Astridpark nog één jaar contract, maar dat doet hij dus niet uit. “We willen hem bedanken voor zijn leiderschap, verantwoordelijkheidsgevoel en tomeloze inzet. Hij was erg geliefd, zowel bij de staf, de spelers als bij de fans. Veel succes in je verdere carrière, Karim”, schreef paars-wit in een tweet.

Charleroi was de enige club uit de Jupiler Pro League die nog geen hoofdtrainer had voor het nieuwe seizoen. Frank Defays wordt bij de Zebra’s de assistent-coach van Belhocine, die in het Stade du Pays de Charleroi een contract van onbepaalde duur tekende.

Karim Belhocine a signé un contrat à durée indéterminée avec le Sporting de Charleroi. Il intégrera dès ce lundi le Staff Sportif Carolo avec à ses côtés, l'ancien zèbre, Frank Defays, qui prendra la fonction de T2. Ils seront présentés officiellement lundi après midi. #Bienvenue pic.twitter.com/6mG1erTm9y RCSC Officiel(@ SportCharleroi) link

Karim Belhocine wordt trainer van Charleroi. We willen hem bedanken voor zijn leiderschap, verantwoordelijkheidsgevoel en tomeloze inzet. Hij was erg geliefd, zowel bij de staf, de spelers als bij de fans. Veel succes in je verdere carrière, Karim. #RSCA #COYM pic.twitter.com/51jh2MwNLE RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link