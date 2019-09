Belhocine: “Sint-Truiden toonde zich zeer efficiënt” AR

22 september 2019

11u32 0

Charleroi slaagde er tegen STVV niet in de sterke collectieve prestatie van vorige week tegen Racing Genk over te doen. “Een verschil van dag en nacht was het niet, maar deze keer speelden we slechts bij vlagen goed”, analyseerde coach Belhocine. “De cijfers bieden een vertekend beeld van het wedstrijdverloop. We hadden sterke momenten. Die hebben we jammer genoeg niet benut om te scoren. Daartegenover toonde Sint-Truiden zich zeer efficiënt.”

Zich verschuilen achter de VAR-momenten om de nederlaag te verpakken deed Belhocine niet. “Ik veronderstel dat ref Geldhof de juiste beslissingen heeft getroffen bij het fluiten van strafschop voor handspel van Dessoleil en bij het annuleren van de aansluitingstreffer van Henen wegens buitenspel (van aangever Rezaei, red.). Ik vraag mij alleen af waarom hij niet dieper inging op de litigieuze fase in het strafschopgebied waar Fall bij betrokken was. Volgens mij werd hij geduwd (door Sankhon, red.). Op dat ogenblik stond het 0-0. Wordt de penalty toegekend en omgezet, dan krijgen we allicht een totaal ander verhaal.”

Door deze nederlaag zit Charleroi niet langer de koplopers op de hielen. Een streep door de rekening van de Carolo’s één week voor de Waalse clash op Sclessin.

Meer over Belhocine

Charleroi

sportdiscipline

sport

voetbal

Henen

Sclessin

Geldhof