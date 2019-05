Belhocine blij met bekerwinst Mechelen: “De vijfde plek wordt nu wel héél belangrijk” PJC/QJ

03 mei 2019

14u46 1 Jupiler Pro League Vijfde worden. Dat is na de bekerwinst van KV Mechelen de doelstelling van Anderlecht, zegt Karim Belhocine: “Zo alsnog Europees halen, dat zou toch mooi zijn.”

“We konden op meer dan een gelijkspel aanspraak maken tegen AA Gent. En tegen Club kon het offensief beter, maar was de mentaliteit alweer uitstekend. Nu is het tijd om eindelijk te winnen.”

Aan het woord is Karim Belhocine, T1 (ad interim?) van Anderlecht. Belhocine hoopt tegen Standard de eerste drie punten van deze play-offs te pakken. “Deze groep verdient nog eens een feestje - de jongens werken keihard.” De heenmatch, die gestaakt werd door supportersonrust, is voor Belhocine geen extra motivatie: “Want nu wordt het helemaal anders. Ik heb zelfs niet over die wedstrijd gesproken...”

Wat op Neerpede wel aan bod kwam, is de strijd om plek vijf. Nu KV Mechelen de beker gewonnen heeft, kan die plots zomaar goed zijn voor een Europees ticket, op voorwaarde dat Malinwa gestraft wordt voor zijn aandeel in operatie Propere Handen. “Ik heb de groep op het hart gedrukt dat die vijfde plaats nu wel heel belangrijk wordt. Dat is nu onze challenge. Stel je voor dat je zo alsnog Europees kan halen, dat zou toch heel mooi zijn.”

Winst tegen Standard zou die opdracht vergemakkelijken. Maar dan moet Anderlecht wel nog eens scoren. Op Brugge was paars-wit voorin onmondig. Belhocine kondigde wijzigingen aan: “We zoeken oplossingen.” Mogelijk komt Ivan Santini weer in de ploeg.