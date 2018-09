Belgische clubs zien 107 internationals vertrekken. Genk hofleverancier TTV

04 september 2018

Met maar liefst 107 zijn ze. De internationals in onze competitie die hun clubs in deze interlandbreak voor een tiental dagen verlaten. Hofleverancier van de landenteams is KRC Genk, dat maar liefst 16 spelers met interlandverplichtingen uitzwaait. Van de 107 vertrekkende spelers, komt meer dan de helft uit voor een G5-club. In het spoor van Racing Genk volgt Standard (12 internationals). Club Brugge en Anderlecht moeten dan weer een volledig elftal missen, terwijl AA Gent negen jongens tijdelijk ziet vertrekken. KV Kortrijk is het minst geteisterd. Glen De Boeck hoeft enkel de Tunesiër Azouni te missen op training.

CLUB BRUGGE (11)

Hans Vanaken (België)

Dion Cools (België U21)

Ethan Horvath (Verenigde Staten)

Ruud Vormer (Nederland)

Arnaut Danjuma (Nederland U21)

Karlo Letica (Kroatië)

Matej Mitrovic (Kroatië)

Sofyan Amrabat (Marokko)

Brandon Baiye (België U19)

Siebe Schrijvers (België U21)

Loïs Openda (België U19)

ANDERLECHT (11)

Bubacarr Sanneh (Gambia)

Yevhenii Makarenko (Oekraïne)

Landry Dimata (België U21)

Knowledge Musona (Zimbabwe)

Alexis Saelemaekers (België U21)

Sebastiaan Bornauw (België U21)

Antonio Milic (Kroatië)

Ivan Santini (Kroatië)

Ognjen Vranjes (Bosnië)

Luka Adzic (Servië U21)

Kristal Abazaj (Albanië U21)

STANDARD (12)

Guillermo Ochoa (Mexico)

Christian Luyindama (Congo)

Paul-José Mpoku (Congo)

Collins Fai (Kameroen)

Moussa Djenepo (Mali)

Gojko Cimirot (Bosnië)

Razvan Marin (Roemenië)

Kostas Laifis (Cyprus)

Valeriy Luchkevych (Oekraïne U21)

Samuel Bastien (België U21)

Senna Miangue (België U21)

Zinho Vanheusden (België U21)

KRC GENK (16)

Markus Ingvartsen (Denemarken U21)

Joakim Maehle (Denemarken U21)

Edon Zhegrova (Kosovo)

Vladimir Screciu (Roemenië (U19)

Jakub Piotrowski (Polen U21)

Jhon Lucumi (Colombia)

Ally Samatta (Tanzania)

Bryan Heynen (België U21)

Nordin Jackers (België U21)

Leandro Trossard (België)

Maarten Vandevoordt (België U17)

Ruslan Malinovskyi (Oekraïne)

Sander Berge (Noorwegen)

Jere Uronen (Finland)

Ivan Fiolic (Kroatië U21)

Danny Vukovic (Australië)

AA GENT (9)

Birger Verstraete (België)

Nicolas Raskin (België U18)

Nikola Kalinic (Kroatië)

Sigurd Rosted (Noorwegen)

Ahmed Mostafa (Egypte)

Giorgi Chakvetadze (Georgië)

Giorgi Kvilitaia (Georgië)

Jonathan David (Canada)

Roman Yaremchuk (Oekraïne)

ZULTE WAREGEM (6)

Marvin Baudry (Congo)

Henrik Bjørdal (Noorwegen U21)

Urho Nissila (Finland U21)

Mikael Soisalo (Finland U21)

Mathieu De Smet (België U19)

Ewoud Pletinckx (België U19)

ANTWERP (4)

Sinan Bolat (Turkije)

Daniel Opare (Ghana)

William Owusu (Ghana)

Jens Teunckens (U21)

CHARLEROI (3)

Marco Ilaimaharitra (Madagascar)

Omid Nor Afkan (Iran)

Ali Gholizadeh (Iran)

KV OOSTENDE (7)

Wout Faes (België U21)

Jordi Vanlerberghe (België U21)

Aristote Nkaka (België U21)

Sindrit Guri (Albanië)

Zarko Tomasevic (Montenegro)

Fashion Sakala (Zambia)

Fabrice Ondoa (Kameroen)

CERCLE BRUGGE (5)

Naomichi Ueda (Japan)

Abud Omar (Kenia)

Johanna Omolo (Kenia)

Lloyd Palun (Gabon)

Vitinho (Brazilië U21)

KV KORTRIJK (1)

Larry Azouni (Tunesië)

STVV (5)

Wataru Endo (Japan)

Takehiro Tomiyasu (Japan)

Buya Turay (Sierre Leone)

Duckens Nazon (Haïti)

Alexis De Sart (België U21)

Casper De Norre (België U21)

SPORTING LOKEREN (6)

Anton Saroka (Wit-Rusland)

Ortwin De Wolf (U21 België)

Ari Skulason (IJsland)

Juan Pablo Torres (U20 VS)

Robin Mantel (U19 België)

Milan De Mey (U18 België)

WAASLAND-BEVEREN (5)

Djihad Bizimana (Rwanda)

Raffidine Abdullah (Comoren)

Jur Schryvers (U21 België)

Aleksandar Boljevic (Montenegro)

Nana Opoku Ampomah (Ghana)

MOESKROEN (3)

Mërgim Vojvoda (Albanië)

Fabrice Olinga (Kameroen)

Mico Kuzmanovic (België U19)

EUPEN (3)

Ivan Yagan (Armenië)

Morteza Pouraliganji (Iran)

Suleyman Marreh (Gambia)

