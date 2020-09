Belgisch voetbal opnieuw met fans: in Eupen ziet dat er zo uit ODBS

11 september 2020

21u29 4 Jupiler Pro League Een halfjaar na de uitbraak van corona in ons land is het weer zover: fans in het stadion. 'Am Kehrweg’ kent vanavond de primeur weer -een beetje- vol te lopen.

Dat betekent nog lang niet dat alles weer bij het oude is. Bezoekende fans van AA Gent zijn niet welkom, er zijn mondmaskers, extra controles aan de ingang, social distancing moet gerespecteerd worden,... Voor dat laatste zorgen zelfs fans of spelers in de vorm van kartonnen borden. Eupen nam de voorbije week contact op met 1.600 abonnees die de komende matchen ‘am Kehrweg’ mogen bijwonen. Samen met STVV is het zo de club die het minste fans kan toelaten. Maar toch: de aanwezige supporters van de Panda’s zijn blij opnieuw te kunnen proeven van live voetbalbeleving. Zoals op een Eupens spandoek geschreven staat: ‘Heureux de revenir au stade’. Blij terug in het stadion te zijn.

