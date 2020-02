Belangrijk punt voor KV Oostende tegen Zulte Waregem OPI/AV

22 februari 2020

21u35 1 KV Oostende KVO KVO 1 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League KV Oostende hield Zulte Waregem in eigen huis onder bedwang. 1-1 werd het in de Versluys Arena, na een wedstrijd die alle kanten op kon gaan. Het gelijkspel is misschien wel een gouden punt voor de kustploeg in de degradatiestrijd. Essevee heeft nog een mirakel nodig om play-off 1 te halen.

Francky Dury zat met grote zorgen voor de trip naar Oostende, de coach van Essevee moest maar liefst vijf basisspelers missen. Olivier Deschacht en Gideon Mensah waren geschorst, Sammy Bossut, Ewoud Pletinckx en Ibrahima Seck geblesseerd.

Dury moest dus puzzelen en kwam met een onuitgegeven verdediging op de proppen. Nikos Kainourgios, in januari overbodig én niet kunnen lozen, mocht zowaar opdraven in de basiself. Dat was al geleden van speeldag 1 tegen KV Mechelen.

Bij de thuisploeg dropte Dennis van Wijk Renato Neto en Ronald Vargas in de ploeg, en de Nederlander opteerde voor een vijfmansverdeding.

Zowel KV Oostende en Zulte Waregem zetten een erbarmelijke reeks neer van 3 op 21, de overwinning bij beide ploegen was dus een must, vooral voor KVO dat in degradatiegevaar verkeert.

Op en af, met veel slordigheden langs beide kanten. Dat omschrijft de eerste helft het best. Al voor het kwartier kregen Sakala en Vossen twee grote kansen, maar beide spitsen waren niet overtuigend genoeg in hun besluit.

Na 23 minuten ging Bruno – die een ongelukkige eerste helft speelde – in de eigen zestien hangen aan het shirt van Skulason. Een lichte overtreding maar ref Geldhof wees wel naar de penaltystip. Diezelfde Skulason prikte de 1-0 zelf tegen de touwen.

Essevee schoot wakker na het tegendoelpunt maar Vossen en Larin konden de aansluitingstreffer niet scoren. Efficiëntie vooraan blijft toch een groot werkpunt voor de ploeg van Dury. De spitsen kunnen beter een voorbeeld nemen aan Marcq, die na geharrewar in de box ijzig kalm bleef en Dutoit wél kon verschalken. 1-1.

Na de rust opnieuw hetzelfde verhaal. Sakala bleef een constante dreiging voor de experimentele Waregemse verdediging, maar hij bleef toch zo inefficiënt voor doel. Bij Zulte Waregem speelde Dompé zich in de kijker met enkele flitsen vanop de linkerkant.

Zulte Waregem nam daarna de match in handen en drukte KV Oostende achteruit. Veel goede wil en inzet, maar de ploeg van Dury kreeg geen lijn in hun spel. Niet moeilijk door de afwezigheid van vijf basisspelers.

Van Wijk moest zoeken naar een wederwoord en dat probeerde hij te doen door D’Haese in te brengen voor de ondermaatse Niane. Wat meer vinnigheid op de flank om zo meer gevaar voor doel te creëeren.

KV Oostende speculeerde vooral op de counter, en het was wachten tot vijf minuten voor affluiten tot dat ook voor gevaar zorgde. Faes had de winning-goal aan de voet, maar de verdediger besloot hopeloos over.