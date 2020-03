Bekijk hoogtepunten van de zondagduels, met nieuwe stuntzege Cercle en controverse in Genk - Club Redactie

01 maart 2020

Met opnieuw winst, nu zelfs tegen AA Gent, blijft Cercle Brugge ‘Operatie Redding’ verder luister geven (1-0). Eerder op zondag werd Standard in alle facetten afgetroefd door een veel gretiger Charleroi in de Waalse derby (2-0) en pakte Club Brugge een verdiende zij het controversiële 1-2-zege bij Genk, dat in zijn resterende twee matchen op KV Oostende en thuis tegen KV Mechelen quasi 6 op 6 moet pakken om nog play-off 1 te spelen

Genk - Club Brugge 1-2

Charleroi - Standard 2-0

Cercle Brugge - Gent 1-0