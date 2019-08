Bekijk hier hoe Standard met z’n tienen in slotfase nog op en over Kortrijk ging Redactie

25 augustus 2019

Spektakel op Sclessin in de vooravond. Nadat Lestienne op domme wijze uitgesloten werd en Kortrijk via Ocansey op voorsprong klom, herrezen de Rouches uit hun as. Vooruit gestuwd door de fans. Via goals van Laifis en Amallah -mooi doelpunt- ging het in de slotfase nog van 0-1 naar 2-1, waardoor Standard voorlopig de koploper is. Later op de avond boekte ook Moeskroen een nieuwe zege: 2-0 tegen Eupen, dat alleen Waasland-Beveren nog achter zich houdt.

