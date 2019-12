Bekijk hier de hoogtepunten van Waasland-Beveren - Antwerp Redactie

07 december 2019

Antwerp heeft de volle buit veroverd op het veld van Waasland-Beveren. De ‘Great Old’ won met 0-4 en springt in de stand naar een voorlopige tweede stek. Waasland-Beveren blijft vijftiende.

Een doelpunt van de onvermijdelijke Lamkel Zé maakte een einde aan de studieronde en bracht Antwerp voor. Waasland-Beveren moest reageren, maar het waren de bezoekers die dicht bij de 0-2 kwamen. Doelman Pirard hield zijn ploeg echter recht. Even na halfweg verdubbelde Antwerp dan toch de score. Lamkel Zé, weer hij, geraakte in twee keer voorbij Pirard. De partij was gespeeld. Na een overtreding van Koita zette Dieumerci Mbokani op strafschop de 0-3 op het bord. Invaller Zinho Gano diepte nog uit tot 0-4.