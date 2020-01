Bekijk hier de hoogtepunten van KV Kortrijk-Standard Redactie

01 februari 2020

00u34

Bron: Belga 0

Standard heeft in de openingswedstrijd van de 24ste speeldag een 3-1-nederlaag geleden op het veld van KV Kortrijk. In een eerste helft met weinig kansen stak de thuisploeg enkele keren de neus aan het venster, vooral De Sart kreeg een goeie mogelijkheid, maar Standard-goalie Bodart verschalken lukte niet. De Rouches, met de Israëlische nieuwkomer Shamir in de basis, stelden daar weinig tegenover.

Na de koffie vielen de doelpunten wel. Kortrijk kwam snel 2-0 voor langs Julien De Sart (52.) en een owngoal van Shamir (55.). Preud’homme reageerde en bracht Oulare en Carcela. Die laatste scoorde vrijwel meteen de 3-1. Maar amper enkele minuten later diepte Moffi (70.) de Kortrijkse voorsprong weer uit. Het bleek meteen de eindstand. Bekijk alle hoogtepunten in bovenstaande video!