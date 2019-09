Bekijk de tien goals en andere hoogtepunten van de JPL-zaterdagduels Redactie

01 september 2019

12u45 0

Tien goals in de drie zaterdagmatchen van de Jupiler Pro League. Boli kreeg op z’n eentje Eupen klein, KV Oostende sleepte tegen KV Kortrijk in extremis een punt uit de brand vanop de stip. Waasland-Beveren blijft daarentegen in de hoek waar de klappen vallen, nu slikte het ook een duidelijke 0-4-nederlaag tegen Charleroi.

Bekijk de hoogtepunten hieronder

Eupen-STVV (0-2)

KV Kortrijk - Oostende (2-2)

Waasland-Beveren - Charleroi (0-4)