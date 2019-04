Bekende Club Brugge-fans over historische zege: “Vier vingernagels heb ik kapotgebeten en opgegeten” TTV

05 april 2019

18u42 0 Jupiler Pro League Club Brugge won gisteren voor het eerst sinds 1998 op het veld van Anderlecht. Drie bekende Club-fans over die historische zege.

Rik Verheye (acteur)

"Ik was er gisteren bij in het hol van de leeuw. Vier vingernagels heb ik kapotgebeten en opgegeten. De eerste helft was voor ons, de tweede voor Anderlecht. Al bij al hadden we overwicht en dat heeft ons eindelijk de zege geschonken. 't Is geweldig om te zien wat voor weelde we in onze kern hebben. Toen ik Danjuma zag klaarstaan om in te vallen, wist ik dat hij er eentje zou binnen leggen. Een heel fijne match om te zien, alleen jammer dat het nog spannend werd. Dat had niet gehoeven, maar goed. Een werkelijk historische overwinning voor ons.”

Stef Wauters (nieuwsanker)

"In de namiddag had ik al het gevoel dat het zou gebeuren. De afgelopen jaren hebben we dat vaker gezegd toen Club in de flow zat, maar nu voelde je dat nog meer. Na de tegengoal had ik geen schrik, zeker niet toen Leko Danjuma als joker in het veld bracht. Het was al 21 jaar geleden, maar nu is de ban gebroken. Eindelijk zijn we daar vanaf. Nu zullen we de volgende 21 jaar winnen op Anderlecht (lacht). Wat de titelstrijd betreft, kan het snel keren. Dat is de spanning en de charme van de play-offs. Het zal sowieso tussen Genk, Club en Standard gaan, al is Club voor mij nu wel de favoriet. Genk is een sympathieke club die mooi voetbal speelt, maar je mag niet vergeten dat ook wij dat gedaan hebben in het begin van het seizoen toen we op volle sterkte waren. Met Danjuma en co. die terug zijn is dat ook nu het geval. En dan zie je dat Club er opnieuw staat.”

Geert Hunaerts (acteur)

"Het was een wedstrijd waarvan je 's middags al in je buik voelde dat het geen gewone wedstrijd zou worden. Elk jaar komt dat thema opnieuw ter sprake, we moesten dringend eens winnen in Anderlecht. Bij deze is dit uitgewist en daar zijn wij als Club-fans heel erg blij mee. Ik heb de wedstrijd thuis bekeken. Met mijn kat... en die zal het ook geweten hebben. Ze begon naast mij op de zetel en is helemaal achteraan de woonkamer geëindigd (lacht). Heel mooi is dat we na gisteren maandag thuis tegen Standard spelen. Qua timing is dat bijzonder. We krijgen meteen de kans om af te rekenen met de derde hond die zich komt moeien. Winnen zou een statement zijn: ‘Sorry Standard, maar wij willen dit met Genk uitvechten.’”