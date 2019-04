Beerschot-Wilrijk pakt tegen Eupen eerste zege met halve noodploeg



KDC

13 april 2019

19u53 0 Beerschot Wilrijk BSW BSW 2 einde 0 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Beerschot-Wilrijk heeft zijn eerste overwinning in deze play-off 2 beet. Opvallend: de Mannekens zetten Eupen opzij met een soort van noodploeg. De onvermijdelijke Dante Vanzeir en debutant Brian De Keersmaecker zorgden voor de Kielse goals.

Eupen koesterde vooraf nog enige stiekeme hoop om de groep te winnen, maar dan moest men eigenlijk drie punten pakken op het veld van Beerschot. De thuisploeg miste dan weer tien (!) geblesseerden. Belofte Quinten Simons werd zelfs vanuit het niets in de basis gedropt als linksback. Vier andere jongeren uit de B-kern bevolkten de bank.

In de gegeven omstandigheden was het niet verwonderlijk dat Eupen in de beginfase het meeste initiatief toonde. Dat leidde aanvankelijk tot wat halve dreiging, maar op het kwartier ook tot een dot van een kans. Nadat een afgeweken schot van Ocansey op de lat strandde, had Toyokawa de bal maar binnen te duwen. De Japanner slaagde er echter toch nog in om de bal tegen Beerschotkeeper Vanhamel te trappen: een kanjer van een misser.

Iets voor het half uur viel het doelpunt aan de overkant. Bugridze bereikte na een knappe dribbel Dante Vanzeir en die werkte beheerst af. Voor de van Racing Genk gehuurde spits was het - over alle competities heen - al zijn zeventiende treffer van het seizoen. In het verdere verloop van de eerste helft stak Eupen nog een paar keer de neus aan het venster, maar de echte scherpte in de zone van de waarheid ontbrak. Zo gingen de Panda’s rusten met 66 procent balbezit, maar met een 1-0-achterstand.

Wie dacht dat Eupen na de pauze orde op zaken zou stellen tegen het ‘gehandicapte’ Beerschot viel bedrogen uit. De ploeg van Claude Makélélé bleef de bal wel opeisen, maar miste overtuiging. Straffer nog: Beerschot slaagde er zelfs in om er 2-0 van te maken. Nauwelijks twee minuten nadat belofte Brian De Keersmaecker mocht invallen, trapte hij een voorzet van Vanzeir tegen de touwen. Een droomdebuut, heet zoiets. De Keersmaecker was zowaar tot tranen toe bewogen.

Na De Keersmaeckers gloriemoment kabbelde de partij naar het einde. En als Eupen dan toch nog eens prikte, bleek Mike Vanhamel steeds attent. Zo bleef het 2-0: een opsteker voor een gehavend Beerschot. Eupen ziet de Antwerpenaars nu zelfs over zich heen wippen in het klassement en kan groepswinst stilaan uit het hoofd zetten.