Beerschot-Wilrijk kan ook vijfde match niet winnen: “Onbewust spel uit handen gegeven na 0-2” Kristof De Cnodder

22 april 2018

23u03 0 Jupiler Pro League Ook na de vijfde speeldag in play-off blijft Beerschot-Wilrijk wachten op de eerste zege. Nochtans kwamen de Antwerpenaren op Oostende 0-2 voor. “Onbewust lieten we nadien het spel over aan Oostende en dat brak ons zuur op”, zegt doelpuntenmaker Jimmy De Jonghe.

Beerschots match aan de kust kon niet beter beginnen, want al na twee minuten opende Jimmy De Jonghe de score. In minuut 20 stond het zelfs 0-2, maar dat volstond dus niet voor een eerste driepunter in de play-offs. “Na de 0-2 gaven we het initiatief aan Oostende. Dat was zeker geen bewuste keuze, maar het gebeurde dus wel”, stelt Jimmy De Jonghe vast. “Het is een soort van reflex die we dit seizoen al te vaak toonden. En meestal vraag je dan om moeilijkheden. Vandaag was dat weer het geval, want het werd nog 2-2.”

Beerschot-Wilrijk slikte al in elke play-off match minstens twee tegentreffers, en dat terwijl de ploeg in eerste klasse B maar liefst veertien keer de nul hield. Een opvallende statistiek toch wel. “We spelen nu natuurlijk tegen betere en slimmere tegenstanders”, benadrukt Jimmy De Jonghe. “Bovendien is het in de play-offs onze bedoeling om vrank en vrij te voetballen, waardoor het risico op een counter wat groter is. Anderzijds vallen de tegengoals de jongste weken ook gewoon te simpel. In onze eigen zestien moeten we meer bij de pinken zijn en onze man beter volgen.”

Halfweg de nacompetitie ziet De Jonghe toch ook lichtpuntjes. “We hebben iedereen in onze poule nu al eens ontmoet en werden nergens overklast. Op heel wat momenten voetbalden we aardig mee en dat sterkt me in de overtuiging dat die eerste overwinning er ooit moet gaan komen. Waarom niet komende zondag in de derby tegen Antwerp? Dat zou natuurlijk heel mooi zijn”, besluit De Jonghe. Beerschot moet het in die burenstrijd trouwens doen zonder Alexander Maes, want hij pakte in Oostende zijn derde gele kaart en is daardoor geschorst.